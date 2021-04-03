本报北京4月2日电 （记者孔德晨）3月31日，国家市场监督管理总局在重庆召开“治理涉企收费 减轻企业负担”专项行动部署动员会，全面启动重点领域涉企违规收费专项治理。会议指出，近年来全国市场监管部门持续组织开展涉企收费检查，取得积极成效，2020年为企业减轻负担50多亿元，违规收费问题得到有效遏制。

会议要求，全国市场监管部门要贯彻落实党中央、国务院推进减税降费的决策部署和政府工作报告关于严厉整治乱收费的工作要求，按照《2021年“治理涉企收费 减轻企业负担”专项行动工作通知》安排，加强组织领导，强化工作联动，聚焦中介机构、行业协会商会、交通物流、水电气暖等公用事业、商业银行等五大重点领域收费，集中力量查处并曝光一批典型案例；同时，注重整改规范，建立长效机制，确保各项减税降费政策落地见效。

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