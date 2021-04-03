本报北京4月2日电 （记者徐佩玉）3月31日，北京国际大数据交易所成立发布会在北京举行。北数所由北京市经济和信息化局、北京市地方金融监督管理局、北京市商务局与北京市委网信办等部门组织，北京金融控股集团有限公司发起，多方参与成立。

作为中国首家基于“数据可用不可见，用途可控可计量”新型交易范式的数据交易所，北京国际大数据交易所定位于打造国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流通枢纽。

“北京国际大数据交易所将以培育数据交易市场、释放数据要素价值为核心，打造立足京津冀、辐射带动全国、面向全球提供服务的金融科技基础设施。”北京市委常委、副市长殷勇表示。

同日，北京数据交易系统成功上线。

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