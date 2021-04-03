本报北京4月2日电 （记者王俊岭）企查查大数据研究院监测的最新数据显示，今年一季度全国共新注册市场主体583.6万家，同比增长58.3%。其中，个体工商户378.1万家，其他各类企业共205.4万家。

分行业来看，“文化、体育和娱乐业”一季度共新注册企业20.43万家，同比增长433.3%，成为增长率最高的行业。“金融业”与“信息传输、软件和信息技术服务业”分别以218.3%、160.5%的增长率排名第二三位。与此同时，受疫情影响较重的教育业、制造业、住宿和餐饮业，在今年一季度的企业注册量方面依然保持着相对较低的增长率。

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