人民网北京4月3日电 （记者夏晓伦）近日，富力地产（代码02777,HK）发布2020年业绩报告。年报显示，富力地产2020年部分主要财务指标出现下滑。

具体来看，富力地产2020年营业额约为858.9亿元，同比下降5.42%；年度盈利约为91.5亿元，同比下降9.38%；毛利约为203.9亿元，同比下降31.52%。

富力地产在年报中表示，2020年，新冠肺炎疫情对企业及不同行业造成较长期的直接及间接影响在未来一段长时间才会浮现，加上房地产调控政策趋紧，也使得房地产行业可动用的流动资金大幅削减，行业面临挑战。

实际上，从2019年开始，富力地产的增长态势已显乏力。据记者统计，2017年-2020年，富力地产分别实现权益协议销售818.6亿、1310.6亿、1381.9亿、1387.9亿，同比增速分别为35%、60%、5%、0.4%。

去年，监管部门首次提出了“三道红线”的管理理念，即剔除预收款的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%、现金短债比不得小于1倍。

据了解，“三道红线”新规根据企业触发情况，将其划分为“红、橙、黄、绿”四个档位，三项指标均触线的企业属于“红档”，三项指标均达标的企业则属于“绿档”，“橙档”和“黄档”介于两者之间。

年报显示，富力地产2020年剔除预收款后的资产负债率为76.7%，同比下降2.8个百分点；净负债率为130.2%，同比下降69个百分点；非受限现金短债比为0.40，较2019年同期提升0.03。由此可以看出，虽然富力地产三项指标在一定程度上有所改善，但仍全部在红线内。

2020年，去杠杆、降负债成为国内房地产企业的主攻方向。富力地产在年报中表示，其透过审慎的购地策略、执行战略性的资产出售计划、以股本配售形式发行长期资本，削减债务共人民币374亿元。削减或再融资的债务包括境内债券人民币236亿元、信托及境内银行贷款人民币119亿元及离岸债券及离岸贷款人民币19亿元。

但同时，上述操作也导致富力地产的员工大幅减少。数据显示，富力地产2020年正式员工数量减少23481人，同比减少近四成。

富力地产还在年报中披露了2021年的销售目标：“本集团根据可售资源制定2021年的协议销售目标为人民币1500亿元。”实际上，据报道，富力地产在两年前就曾制定3000亿的目标，但一直未能实现。

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