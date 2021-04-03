人民网北京4月3日电 （记者乔雪峰）记者从北京首都机场获悉，4月3日至5日首都机场将迎来“清明”小长假，期间预计将运送旅客42.21万人次，日均14.07万人次，保障航班3241架次，日均1080架次。

据首都机场相关负责人表示，首都机场将于4月2日迎来节前旅客和航班高峰，当天进出港旅客达17.7万人次，起降航班1134架次；预计4月7日迎来节后旅客和航班高峰，当天进出港旅客达17.2万人次，起降航班1129架次。

今年的“清明”小长假适逢夏秋季航班换季，首都机场早晚高峰航班量比较集中且略有增加，其中早出港高峰时段为6:00-9:59，晚进港高峰时段为22:00-23:59，建议广大旅客提早出门，尤其是早出港高峰时段，需为值机和安检环节预留充足的时间。另外需要注意的是，新航季东航除京沪快线外已全部转场至大兴国际机场运营，国航有部分航班从首都机场3号航站楼调整至2号航站楼运营，旅客出行前应认真核对客票信息，及时向航空公司或者售票处查询航班情况。

此外，为了做好旅客的出行服务，首都机场对年满60周岁（含）以上且需要帮助的老年群体，特别推出了包括陪伴服务和轮椅服务在内的老年旅客服务，并在航站楼入口处设置“无健康码旅客爱心通道”，推出无健康码旅客便捷登记服务，保障老年旅客及不方便获取健康码的旅客顺利出行。

小长假期间，旅客扫墓祭祖、旅游踏青活动相应增多，首都机场提醒广大旅客，根据民航局相关规定，在中国境内乘坐民航班机时，带有加重或有尖钉的手杖、铁头登山杖禁止随身携带，但可以作为行李托运；打火机、火柴、电子点烟器等火种类物品禁止随身携带或托运；额定能量超过100Wh但不超过160Wh的充电宝，须经航空公司批准且不得超过两个，额定能量不超过100Wh的充电宝最多可以随身携带两个。

该负责人表示，在当前常态化疫情防控的形势下，首都机场仍将严格按照“外防输入、内防反弹、人物同防”各项要求，落实对所有进入航站楼人员的体温检测和健康码查验等疫情防控措施，也提醒广大旅客在出行过程中做好个人防护。

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