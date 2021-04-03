2日，由《环球时报》社主办的“环球城市招商引资推介大会”在北京举办。本次活动聚焦“新格局·新产业·新蓝海”的主题，在国际化视野下从新时代、集群产业链、新基建、新增量、投资吸引力等角度展开对城市投资多维度调查与研究，着力为各地、各机构提供智力支撑。

商务部原副部长魏建国，中国服务贸易协会首席专家、中国国际贸易促进委张伟，中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣等百余位嘉宾出席大会，进行主题发言和热烈讨论。大会包括城市推介、地方发展论坛、地方政府与企业闭门接洽会和签约仪式等主要环节。

《环球时报》社总编辑胡锡进在主办方致辞中表示，希望从国际角度探讨城市发展。中国经济蓬勃发展，经济体量和经济发展潜力不错，对外合作空间广阔，各个城市还有很多机会。尤其是中国疫情控制得非常好，又有新冠疫苗，在未来两三年内的竞争优势是其他国家“没法比”的。他强调说，我们的城市应该借此机会好好发展自己，实事求是，继续抗疫，找准城市管理和城市自由中间的平衡点，这样的城市一定有发展。

环球城市招商引资大会在北京召开

商务部原副部长魏建国在主题发言中分析了中国吸引外资的转变：中国城市和城市群将是在未来五年中中国吸引外资的主力军，一些二三线城市吸引外资的速度和质量一定程度上超过大城市和自贸区；吸引外资不再依靠政策优势，而是依靠营商环境。

“经贸领域正在发生史无前例的大变局。”中国服务贸易协会首席专家、中国国际贸易促进委员会原副会长张伟在演讲中称，首先，贸易格局正在形成三个区域性的自贸协定为核心的贸易圈，中日韩为中心的亚洲贸易圈，美国为中心的北美贸易圈，德国和法国为中心的欧洲贸易圈，服务贸易的格局和发展路径也在发生变化，传统产业也被数字产业所颠覆。

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣认为，国内未来发展的战略调整总结为“三个新”：新的发展战略，双循环；新的发展方式，自主创新；新的开放，高水平开放，以我为主的开放。

在本次大会上，围绕各个城市的投资发展机遇和营商环境建设等议题，来自成都、广州、长沙、西安、潍坊、北海、遂宁、常熟、汉阴县等地的领导和杨凌示范区、济南济北经济开发区、成都医学城、苏州工业园区、东莞滨海湾新区等地区代表做了精彩发言。

成都市投资促进局副局长庞文中在讲话中称，今天的成都具有更加明显的开放优势，作为欧亚大陆中心“一带一路”和长江经济带战略交汇点和中西部开放程度最高的城市之一，成都去年外贸进出口额达到7154亿，同比增长22.4%。世界500强企业达到305家，在蓉领事机构达到20家，位居全国第三、中西部第一。

成都近两年成为年轻人中的“网红城市”，对此，庞文中告诉《环球时报》记者，成都整个城市比较有活力，年轻人容易找到工作，工作比较顺利，生活比较安逸，容易获得大家喜爱。而且，成都连续被评为全国最具幸福感的城市，社会各界对成都都有这样一种感知和认识。庞文中说，成都正在着力发展新经济，现已吸引年轻产业人才46万，吸引海归人才数量在全国排到第三。

长沙市政府副秘书长厉江华说，长沙正在致力打造“三个高地”，努力践行“四新”使命，赋予着新的使命，充满着发展活力，蕴含着无限商机，孕育着巨大潜力。锚定新坐标、明确新定位、担当新使命，长沙将在打造国家重要先进制造业高地、具有核心竞争力科技创新高地、内陆地区改革开放高地上迈出新步伐。

此外，论坛的闭门圆桌会设置了标杆项目案例发布与展示、政企嘉宾对话交流以及自由接洽环节，针对“‘十四五’规划招商引资新政”“地方政府红利叠加释放机遇吸引企业投资”“城市、企业合作存在的问题及解决方案”等议题30余位与会政企代表进行特色对话活动，以此推动地方经济发展。

潍坊市云创金谷项目（一期）、中国企业报合作开发激光产业园项目、中云科技集团（张掖）有限公司智能制造产业园项目等现场签约，签约额达70多亿元。

(责编：王连香、章斐然)