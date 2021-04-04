车险综合改革后
89%的保单签单保费下降
2021年04月04日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月3日电 （记者赵展慧）记者日前从中国银保监会获悉：车险综合改革不断深化、落地见效，半年来车险市场保持总体平稳，“降价、增保、提质”的阶段性目标初见成效，基本符合改革预期。通过此次改革，消费者获得感明显增强，89%的保单签单保费下降，其中保费降幅超过30%的保单占比达到64%。
同时，改革启动半年来，车险回归保险本源，风险保障程度明显提升，三责险平均保额由改革前的89万元提升到133万元；防范化解风险，车险市场乱象明显遏制，截至2月底，全国车险综合费用率同比下降9.39个百分点，车险手续费率同比下降6.75个百分点；着眼提质增效、公司经营能力明显提高，加快转型升级、行业发展结构明显改善。
近日，中国银保监会召开了车险综合改革半年工作（电视电话）会议，要求继续坚定不移地深化改革，加快推进车险高质量发展。同时对2021年车险专项检查进行了部署，计划组织10个银保监局对5家主要财险法人机构的12家省级分支机构开展靶向检查。
《 人民日报 》（ 2021年04月04日 02 版）
(责编：郝江震、白宇)
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