本报重庆4月3日电 （记者王斌来、蒋云龙、刘新吾）一道中梁山，纵贯南北，东侧是繁华的重庆市区。大山之西，西部（重庆）科学城模样日渐清晰。

2020年1月，习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议强调，“要推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。”贯彻落实党中央决策部署，重庆把西部（重庆）科学城作为双城经济圈建设的重要内容，明确要求举全市之力、集全市之智，高标准高起点建设。

作为西部（重庆）科学城的重要区域和建设载体，重庆高新区2020年1月全面独立运转时，重大科技基础设施匮乏，科技型企业数量占比低，创新政策体系尚不健全……跟国内先进地区相比，创新资源差距明显。“必须奋起直追、补齐短板，加快建设‘科学之城、创新高地’。”重庆高新区管委会主任商奎说。

科学城，可不只是建新城，从规划到项目，服务科研排在首位。

科研项目在落地。在科学谷项目建设现场，重庆高新城市建设集团有限公司副总经理李寅旺指着身侧的几栋高楼说：“已经被高新技术研发企业预订一空了。”今年，中科院重庆科学中心、超瞬态物质科学实验装置等加快建设，中国自然人群生物资源库重庆中心等项目将正式投运。

科技企业在成长。“科学城创新机制，帮我们解了融资难题。”从科学家到创业者，重庆中科超容科技有限公司董事长刘双翼对科技企业融资难颇有感触。他研发的电容产品业内领先，想建厂量产却囊中羞涩。关键时刻，科学城拿出1000万元财政补贴，由平台公司参股，吸引基金投资，让这家高新技术企业成功抢抓机遇。科学城通过公益参股支持初创科技企业，缓解了科技创新项目初期存在的融资难题。不久前，13家科技型企业获重庆高新区种子基金扶持，总计金额486万元。高新区种子基金已累计投放3341万元，帮助28家科技型企业成长为高新技术企业。

政务服务在提效。仅需递交一次材料，从企业申请到银行放贷的时间由3个月缩减至1个月，重庆科技学院创业孵化基地负责人金宝鹏在科学城成功申请到一笔创业助保贷。科学城持续推进简政放权，2020年推出109个事项“一件事一次办”、1171个事项“最多跑一次”、240个事项“零材料提交”，政务服务全程网上可办率达96.8%，均在重庆处于领先水平。

引智环境在优化。3月初，科学城发布“金凤凰”政策40条，其中对高端创新人才和紧缺人才，提供人才社区住房8年免租金，入住8年后分类给予成本价购买、补贴购房款等保障。此外，重庆对高能级领军企业，每家每年奖励最高可达900万元。

2020年，科学城招引项目中的科创项目占比超过80%，市级以上科技创新创业人才增长34.2%，高新技术企业增长42%。

“这里会是一座科学家的城，也是创业者的家。”重庆车辆检测研究院有限公司正在整体向科学城搬迁，工作人员张莹充满信心，“注重科研、尊重人才的政策环境，让我们放心安心。”

《 人民日报 》（ 2021年04月04日 01 版）

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