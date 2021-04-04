本报记者 侯琳良 禹丽敏 刘新吾

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春光正好，在这植树的时节，多地开展了形式多样的国土绿化行动。有的地方在沙地植树，进行生态修复；有的地方绿化房前屋后，期待着推窗见花、开门见绿；有的地方在城市开展深度绿化，不放过边边角角……

“十四五”规划纲要提出，“十四五”时期森林覆盖率将达到24.1%。在宁夏、山东、重庆等地，本报记者走访了那些挥锹植绿忙碌的人们，记录那些绿意背后的动人点滴。

宁夏银川——

荒坡上千人植树，沙海绿初现

栽苗、扶正、填土、踩实、浇水……

春风轻抚，万物复苏。清明前，宁夏回族自治区79家单位的1000余名志愿者来到银川市兴庆区沙漠休闲运动公园植树基地，开启2021年春季义务植树活动。

“栽植苗木时，要深挖浅栽，埋土深度在10厘米左右。”植树现场，不时有技术指导员来回穿梭，边示范边讲解植树流程和注意事项。这片距黄河河面垂直高度15—30米的植树造林地，地表覆盖着风沙土，为半固定沙丘，只要刮风，风沙就会影响周边地区。

挥锹铲土、扶苗覆土踩实、围堰浇水，树苗随运随栽随浇水，环环紧扣。铁锹一铲一铲落下，嫩绿的松树苗渐次竖立起来，不到半日工夫，这片位于毛乌素沙地西南边缘的黄河东岸台地便栽上了1.6万株树苗。

宁夏虽然面积不大，却聚多种地貌于一身：高山、盆地、黄土、丘陵、沙漠、草原……截至“十三五”时期末，宁夏共完成营造林769.8万亩，森林覆盖率由2000年的8.4%提高到15.8%。

宁夏由“黄”转“绿”，来之不易。“以前这里全是沙地，光秃秃的，什么都没有。”参与活动的志愿者李岳诚指着远方对记者说，这片区域位于黄河沿岸，地面覆盖一层沙土，水土流失严重，需要选择一些适合在沙地种植的植物。

这些年，这里已渐渐被植被覆盖。“剩下的800亩地，我们计划种植枸杞树、文冠果和沙棘树等易于在沙地生长的树种。”宁夏林业和草原局相关负责人说。

据介绍，为进一步构筑黄河上游生态安全屏障，宁夏规划在“十四五”时期全区完成营造林600万亩、完成草原生态修复100万亩、完成湿地保护修复144万亩。

山东青岛——

田野间房前屋后，树茂花草香

“花苗还真送来了！”春日的一个上午，山东青岛胶州市里岔镇沙南庄村，村民李储臣正在家门口的花池里忙碌。

挥锹培土、浇水定根……不到一个小时，光秃秃的花池里，一排红粉相间的月季花苗，挂着花骨朵儿，迎风挺立。“去年，镇里特意通知家家户户在门口留好花池，到时候种花。”手拄着锄头，李储臣打开了话匣子。

原来，为解决村内绿化空间少的问题，里岔镇在进行户户通硬化路时便做好了规划，房前屋后都预留了花池，计划统一栽植苗木。从今年植树节开始，里岔镇将搭配了六七种颜色的月季花苗分批送到村民家中。和月季一起送到沙南庄村的，还有100棵红叶石楠等绿化树。

“现在家家户户有了花池，大不一样了！”李储臣感慨，“等到了5月份月季花盛开期，推窗见花、开门见绿！”

胶州市胶北街道水牛村，也是一派繁忙景象。村党支部书记赵立余正领着村民在南北街上补植海棠树，挥锨、抡镐、栽植、浇水……“以前村里树少，一年四季‘风起一身土，雨落一身泥’。”赵立余告诉记者，前几年，胶州市开展“送您一棵幸福树”活动，村里的树也越种越多，“现在，村子越来越绿，也越来越美了！”

近年来，胶州市开展“村庄绿化提档升级”行动，一座座小村庄也变了样子。据介绍，2019年以来，当地以政府购买服务的方式，聘请专业绿化公司对42个村庄进行了设计、施工、养护，用“不同地段、不同品种”的种植方式对村庄边角地和裸露地块“见空补绿、见缝插绿”。从房前到屋后，从路旁到村旁，绿意越来越浓，这些小村庄也渐渐变了模样。

胶州市的尝试，也是山东省推进乡村绿化美化的一个缩影。近年来，山东各地深入推进“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动，目前，山东全省省级森林乡镇、森林村居分别达到158个、1530个。下一步，山东将进一步组织实施乡村绿化美化攻坚行动，推动乡村绿化美化水平持续提升。

重庆江北——

城市里立体绿化，坡崖变“挂毯”

山城重庆，春光明媚。江北区石马河街道福佑路的一处坡地上，一群身着绿色工作服的工人正在弯腰忙碌。

工人熊玉华弓着身子、拎着锄头，一下一下往土里砸。汗水从他额头渗出，滴在地里。工友刘朝文拍拍他的肩膀，递来一顶帽子，“老熊，戴上帽子吧，歇口气。”“没得事，抓紧挖！”熊玉华回答。大家一起动手，平整土地，捡出大块石头和枯枝。

在江北区，类似的场景还有不少。宏滨路的坡地上，绿化工人播撒硫华菊、黄花槐，整理绿地杂草，为新种的绿植浇水；海尔路一个小区旁，工人们排成一条线，如同人工传送带，搬运花苗，红花绿叶噌噌地“挂满”坡地。

作为典型的山地城市，重庆山环水绕，江峡相拥。由于城市空间高差较大，城区积累了大量无法使用的闲置地、边角地。曾经，这些广泛分布在城市桥梁隧道立交接合处、城市主干道沿线等区域的坡地、堡坎、崖壁成为绿化的空白区，影响城市生态环境品质。

“这些地方的治理成本虽高，却也成为我们进一步推进绿化工作的重要‘增长点’。”江北区城市管理局负责人说，近年来，江北区专门制定了坡坎崖绿化美化工作实施方案，围绕立体绿化、滨水生态修复、山体彩化、城市闲置地裸露地整治等重点推进坡坎崖绿化美化。

据介绍，“十四五”时期，重庆将统筹乡村振兴和城市提升，提升人行道、边角地、坡坎崖等市民身边的空间品质，打造一座“近者悦、远者来”的美好城市。

城市更宜居，百姓的生活也更加美好。“以前，这里就是个荒坡，到处是杂草！”57岁的王月华家住善水北滨公园旁边，让他没想到的是，经过几年绿化建设，如今这里成了“网红打卡地”，“现在我每天都要到公园散散步，心情别提多舒畅了！”

《 人民日报 》（ 2021年04月04日 02 版）

(责编：李源、初梓瑞)