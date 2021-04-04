人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

生态修复 乡村美化 城市绿化

春来植树正当时

本报记者  侯琳良  禹丽敏  刘新吾
2021年04月04日08:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　核心阅读

　　春光正好，在这植树的时节，多地开展了形式多样的国土绿化行动。有的地方在沙地植树，进行生态修复；有的地方绿化房前屋后，期待着推窗见花、开门见绿；有的地方在城市开展深度绿化，不放过边边角角……

　　

　　“十四五”规划纲要提出，“十四五”时期森林覆盖率将达到24.1%。在宁夏、山东、重庆等地，本报记者走访了那些挥锹植绿忙碌的人们，记录那些绿意背后的动人点滴。

　　宁夏银川——

　　荒坡上千人植树，沙海绿初现

　　栽苗、扶正、填土、踩实、浇水……

　　春风轻抚，万物复苏。清明前，宁夏回族自治区79家单位的1000余名志愿者来到银川市兴庆区沙漠休闲运动公园植树基地，开启2021年春季义务植树活动。

　　“栽植苗木时，要深挖浅栽，埋土深度在10厘米左右。”植树现场，不时有技术指导员来回穿梭，边示范边讲解植树流程和注意事项。这片距黄河河面垂直高度15—30米的植树造林地，地表覆盖着风沙土，为半固定沙丘，只要刮风，风沙就会影响周边地区。

　　挥锹铲土、扶苗覆土踩实、围堰浇水，树苗随运随栽随浇水，环环紧扣。铁锹一铲一铲落下，嫩绿的松树苗渐次竖立起来，不到半日工夫，这片位于毛乌素沙地西南边缘的黄河东岸台地便栽上了1.6万株树苗。

　　宁夏虽然面积不大，却聚多种地貌于一身：高山、盆地、黄土、丘陵、沙漠、草原……截至“十三五”时期末，宁夏共完成营造林769.8万亩，森林覆盖率由2000年的8.4%提高到15.8%。

　　宁夏由“黄”转“绿”，来之不易。“以前这里全是沙地，光秃秃的，什么都没有。”参与活动的志愿者李岳诚指着远方对记者说，这片区域位于黄河沿岸，地面覆盖一层沙土，水土流失严重，需要选择一些适合在沙地种植的植物。

　　这些年，这里已渐渐被植被覆盖。“剩下的800亩地，我们计划种植枸杞树、文冠果和沙棘树等易于在沙地生长的树种。”宁夏林业和草原局相关负责人说。

　　据介绍，为进一步构筑黄河上游生态安全屏障，宁夏规划在“十四五”时期全区完成营造林600万亩、完成草原生态修复100万亩、完成湿地保护修复144万亩。

　　山东青岛——

　　田野间房前屋后，树茂花草香

　　“花苗还真送来了！”春日的一个上午，山东青岛胶州市里岔镇沙南庄村，村民李储臣正在家门口的花池里忙碌。

　　挥锹培土、浇水定根……不到一个小时，光秃秃的花池里，一排红粉相间的月季花苗，挂着花骨朵儿，迎风挺立。“去年，镇里特意通知家家户户在门口留好花池，到时候种花。”手拄着锄头，李储臣打开了话匣子。

　　原来，为解决村内绿化空间少的问题，里岔镇在进行户户通硬化路时便做好了规划，房前屋后都预留了花池，计划统一栽植苗木。从今年植树节开始，里岔镇将搭配了六七种颜色的月季花苗分批送到村民家中。和月季一起送到沙南庄村的，还有100棵红叶石楠等绿化树。

　　“现在家家户户有了花池，大不一样了！”李储臣感慨，“等到了5月份月季花盛开期，推窗见花、开门见绿！”

　　胶州市胶北街道水牛村，也是一派繁忙景象。村党支部书记赵立余正领着村民在南北街上补植海棠树，挥锨、抡镐、栽植、浇水……“以前村里树少，一年四季‘风起一身土，雨落一身泥’。”赵立余告诉记者，前几年，胶州市开展“送您一棵幸福树”活动，村里的树也越种越多，“现在，村子越来越绿，也越来越美了！”

　　近年来，胶州市开展“村庄绿化提档升级”行动，一座座小村庄也变了样子。据介绍，2019年以来，当地以政府购买服务的方式，聘请专业绿化公司对42个村庄进行了设计、施工、养护，用“不同地段、不同品种”的种植方式对村庄边角地和裸露地块“见空补绿、见缝插绿”。从房前到屋后，从路旁到村旁，绿意越来越浓，这些小村庄也渐渐变了模样。     

　　胶州市的尝试，也是山东省推进乡村绿化美化的一个缩影。近年来，山东各地深入推进“绿满齐鲁·美丽山东”国土绿化行动，目前，山东全省省级森林乡镇、森林村居分别达到158个、1530个。下一步，山东将进一步组织实施乡村绿化美化攻坚行动，推动乡村绿化美化水平持续提升。

　　重庆江北——

　　城市里立体绿化，坡崖变“挂毯”

　　山城重庆，春光明媚。江北区石马河街道福佑路的一处坡地上，一群身着绿色工作服的工人正在弯腰忙碌。

　　工人熊玉华弓着身子、拎着锄头，一下一下往土里砸。汗水从他额头渗出，滴在地里。工友刘朝文拍拍他的肩膀，递来一顶帽子，“老熊，戴上帽子吧，歇口气。”“没得事，抓紧挖！”熊玉华回答。大家一起动手，平整土地，捡出大块石头和枯枝。

　　在江北区，类似的场景还有不少。宏滨路的坡地上，绿化工人播撒硫华菊、黄花槐，整理绿地杂草，为新种的绿植浇水；海尔路一个小区旁，工人们排成一条线，如同人工传送带，搬运花苗，红花绿叶噌噌地“挂满”坡地。

　　作为典型的山地城市，重庆山环水绕，江峡相拥。由于城市空间高差较大，城区积累了大量无法使用的闲置地、边角地。曾经，这些广泛分布在城市桥梁隧道立交接合处、城市主干道沿线等区域的坡地、堡坎、崖壁成为绿化的空白区，影响城市生态环境品质。

　　“这些地方的治理成本虽高，却也成为我们进一步推进绿化工作的重要‘增长点’。”江北区城市管理局负责人说，近年来，江北区专门制定了坡坎崖绿化美化工作实施方案，围绕立体绿化、滨水生态修复、山体彩化、城市闲置地裸露地整治等重点推进坡坎崖绿化美化。

　　据介绍，“十四五”时期，重庆将统筹乡村振兴和城市提升，提升人行道、边角地、坡坎崖等市民身边的空间品质，打造一座“近者悦、远者来”的美好城市。        

　　城市更宜居，百姓的生活也更加美好。“以前，这里就是个荒坡，到处是杂草！”57岁的王月华家住善水北滨公园旁边，让他没想到的是，经过几年绿化建设，如今这里成了“网红打卡地”，“现在我每天都要到公园散散步，心情别提多舒畅了！”

　　《 人民日报 》（ 2021年04月04日 02 版）

(责编：李源、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
5G直播、生态葬……今年清明祭扫有这些新的“打开方式”
　　编者按：春风重拂地，佳节倍思亲。清明扫墓，谓之对祖先的“思时之敬”。…
清明假期首都机场预计运送旅客超42万人次
　　人民网北京4月3日电 （记者乔雪峰）记者从北京首都机场获悉，4月3日至5日首都机场将迎来“清明”小长假，期间预计将运送旅客42.21万人次，日均14.07万人次，保障航班3241架次，日均1080架次。 据首都机场相关负责人表示，首都机场将于4月2日迎来节前旅客和航班高峰，当天进出港旅客达17.7万人次，起降航班1134架次；预计4月7日迎来节后旅客和航班高峰，当天进出港旅客达17.2万人次，起降航班1129架次。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部