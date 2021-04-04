原标题：变“上门求票”为“主动供票”

图为上海浦东陆家嘴区域。 （新华社发）

在城市建设中，每一项重大工程都需要地、房、水、绿、林5张“门票”，企业往往为获得审批跑断腿、磨破嘴。如今，上海浦东在制度设置上率先在全国实行“五票”统筹。这一创新举措是如何实现的？效果如何？记者日前在调研中发现，通过职能转变、流程再造、制度创新、机制保障、技术支撑等手段，当地将原来的建设企业“上门求票”转为指标管理部门“主动供票”，为推动重大工程建设提速提质提效，为推动营商环境的进一步改善提供支撑。

看电影需要电影票，乘火车需要火车票，参观景点需要门票，与这些入场券类似，城市建设中，每一项重大工程得以顺利推进都需要5张“门票”。它们是新增建设用地指标的“地票”，征收安置房源指标的“房票”，水系占补平衡指标的“水票”，林地占补平衡指标的“林票”和绿地占补平衡指标的“绿票”。作为建设项目资源性指标，这“五票”是修路、架桥、建厂、造房等重大工程推进的基础保障，十分重要。

“过去，由于‘五票’审批涉及了浦东新区发改委、建交委、生态环境局、规划资源局等多个部门，建设单位要‘挨家挨户’协调落实这些‘票据’。”上海浦东新区建交委副主任李树逊告诉记者，“如今通过制度创新，我们已实现各行业主管部门主动统筹、筹措提供。”

经济日报记者日前在调研中发现，浦东这一“统筹”开启了一项全国第一：浦东新区建交委会同发改委、规资局、生态环境局等职能部门，通过政府投资项目资源性指标配置机制系统化改革，成功将原来的建设企业“上门求票”转为指标管理部门“主动供票”，为推动营商环境的进一步改善提供了支撑。

不再等“票”开工

“沪南公路（闸航公路-G1503）改建工程全长18.7公里，布置双向6车道，总投资约47亿元。由于搭上了新区‘五票’统筹的快车道，仅用10天就完成了资源性指标征询及匹配工作，不再像过去那样等‘票’开工了。”上海浦东工程建设管理有限公司副总经理刘海峰说。

记者采访了解到，以往“五票”筹措往往在重大工程启动后才开展，且这些指标多数需由建设主体自行编制平衡方案，再提交主管部门审批。受制于筹措启动时间晚、建设主体掌握信息不全，筹票批票十分耗时，很大程度上会影响工程进度，也不利于资源集约高效利用。

“五票”统筹的实施，从根本上改变了原先资源性指标配置方式。浦东新区从企业、社会需求出发，探索建立了项目建设主体报需求、指标管理部门配指标的工作机制，明确指标管理部门不仅负责指标审批，还需负责指标筹措和供给。此举将原来的建设企业“上门求票”转为指标管理部门“主动供票”，提升了企业社会发展指数。

同时，他们突出系统集成、协同高效，立足全生命周期，提高配置能级。在配置节奏上注重同步配，在建设项目储备阶段即全部完成“五票”配置，避免等“票”，确保项目出库后即可审批和实施建设；在配置结构上注重同比例配，建立重大工程建设计划、配套指标建设计划“两个计划”，并由发改委按照财力情况对两个计划同比例分配资金，防止“票”与项目脱节；在配置周期上注重超前配，以5年为一个周期，提前梳理“五票”需求，按照适度超前原则建立“五票”蓄水池，消除项目等“票”现象。

“以前，我们做项目都是企业自己去跑；现在不一样了，在办公电脑上申请就可以了。10个工作日，管理或受理部门就会给我们一个准确结果。”刘海峰告诉记者。

“由于‘五票’审批涉及多个部门，我们紧扣数字化转型方向，开发建设浦东新区工程建设项目全过程管理系统，将‘五票’信息录入管理系统，做到底数清、情况明、数据准。”浦东新区建交委综合规划处副处长吴健宏一边打开系统平台，一边向记者介绍：“只要在系统上提交需求，就会通过后台短信发给各资源性指标单位的相应经办同志。一定时间内，相应资源管理单位会跟进登录，开展研判，对这一项目提出资源性指标配票的建议。”

通过这一系统，浦东新区成功将配票全过程移至线上，并对逾期配票、缺票少票等情况亮灯预警，实现进度可追踪、落实可督查、效果可评价，从以往的用人管事转变为机器管事，确保“五票”配置落到实处。

记者获悉，实施“五票”统筹以来，当地资源配置效率得到较大提高，项目储备周期大为缩短。2020年一年时间即完成60%的“十四五”重点项目储备任务，为后续重大工程加快建设夯实了基础。

“沪南公路（闸航公路-G1503）改建工程在项目前期研究阶段，经摸排发现需‘水票’493平方米、‘绿票’22.3万平方米、‘林票’30987.6平方米、‘地票’121049.3平方米、‘房票’32产，上报需求后，均获得主管部门同意，由区里统筹分配，顺利完成资源性指标征询及匹配工作。”刘海峰告诉记者，“五票”到齐后，工程顺利完成了工可批复。

“五票”资源哪里来

“五票”涉及的各种建设项目资源性指标，如果只用不补，只会越用越少直至枯竭；只有资源占用补偿平衡，才能持续发展。

对此李树逊表示，以“房票”为例，为保障重大工程、民生项目的安置房源尽快落地，浦东建交委一方面加快征收安置房建设，另一方面不断优化房源供应管理，实现规划精准对接、建设适度超前。“目前，浦东已形成区房源‘蓄水池’，房源收储资金从7.5亿元扩容至50亿元，可收储房源约50万平方米，即使出现项目调整或计划外新增，也可保障房源精准供给。”

记者获悉，2018年以后，浦东建设项目所需的新增建设用地计划指标全部来自土地减量化。为加强统筹力度，浦东新区规划资源局通过开展减量化潜力空间摸底调查，实现精准指令减量。经过两轮减量化，当地共实施建设用地减量立项总面积24.4平方公里，有效缓解了土地指标供需矛盾，确保了“好项目不缺土地、好产业不缺空间”。

“房票”如此，“水票”“绿票”“林票”也一样。浦东新区生态环境局通过上述资源性指标统筹配置资源，既守住绿水青山，又助力新区经济社会健康稳定发展。记者获悉，“十三五”期间，浦东新区重大工程项目年均占用河湖水面约30万平方米、年均占用绿林地面积约333万平方米。为此，浦东新区生态环境局精细化打磨“水票”“绿票”“林票”统筹方式，既达到占补平衡，又主动服务经济、服务重大项目、服务营商环境；未来还将持续为城市建设提供丰富的资源供给，更好实现资源集约安全利用。

在李树逊看来，“五票”统筹的实施，还有着更大意义——即将改革重心从“政府侧”向“企业侧”转变，根本上改变了资源性指标配置方式。

记者采访了解到，目前，浦东新区相关部门正进一步打磨“五票”统筹机制，完善制度体系；加快建立“五票”项目储备库和实施库，开发“五票”应用场景平台；利用人工智能技术，辅助优化配票决策，推动“五票”统筹成为浦东原创性标志性引领性的改革创新品牌。

(责编：李源、初梓瑞)