（脱贫故事绘·楷模篇）
用生命谱写的青春之歌
2021年04月04日09:24 | 来源：人民网－人民日报
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（一）全国脱贫攻坚总结表彰大会上，听到“黄文秀”名字的那一刻，父亲黄忠杰激动不已，泪水瞬间湿了眼眶。他为女儿感到骄傲。黄文秀用生命谱写的青春之歌，已响彻中华大地……
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（二）五年前，从北京师范大学毕业的黄文秀，回到家乡广西百色，作为优秀选调生进入市委宣传部工作。二〇一八年，她主动请缨到百坭村担任驻村第一书记，搬进简朴的宿舍，开始在扶贫一线奋战。
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（三）百坭村地处大山深处，交通不便，建档立卡贫困户又居住分散，但黄文秀坚持挨家挨户走访。她一边帮忙干活，一边了解情况。驻村一年多，她把全村建档立卡贫困户访了一遍又一遍。
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（四）如何带领村民脱贫致富？黄文秀和村两委干部通过考察学习、咨询专家，找到了适合本村的产业——种植砂糖橘等，并试水电商。仅二〇一八年，百坭村电商服务站便售出四万多斤砂糖橘。
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（五）二〇一九年六月，百坭村连降暴雨。因惦记村里的防汛抗洪工作，利用周末回家看望做完手术不久的父亲后，黄文秀冒雨连夜返程。不料，途中遭遇山洪，黄文秀年轻的生命定格在三十岁……
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（六）黄文秀的精神在这片土地上传颂，激励着人们创造更美好的生活。如今的百坭村，发生了可喜变化，道路通畅、产业兴旺、用水方便……黄文秀期待的美丽乡村画卷，正徐徐展开。
《 人民日报 》（ 2021年04月04日 08 版）
(责编：李源、初梓瑞)
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