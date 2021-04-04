人民网北京4月4日电 （记者乔雪峰）3月30日，北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段（以下简称“京德高速一期工程”）桥梁实现全部贯通，为5月底建成通车奠定了坚实基础，雄安新区“四纵三横”高速公路网正在加快形成。

京德高速一期工程施工现场。人民网记者 乔雪峰摄

“通车后，雄安新区与北京、天津之间将实现60分钟通达，为完善雄安新区区域路网，实现河北省及以南区域与北京大兴国际机场之间的快速集疏奠定基础。”京德高速一期工程筹建处主要负责人王志斌接受记者采访时表示，该项目是《河北雄安新区规划纲要》中“四纵三横”区域高速公路网的重要组成部分，为纵四线的一期工程，是雄安新区使用北京新机场最主要的高速公路，是雄安新区与冀东南、鲁西之间的重要联系通道。

据了解，京德高速一期工程全长87.256公里，途经廊坊市固安、永清、霸州、文安四县市及沧州市任丘市。项目总投资193.47亿元，于2019年9月开工建设，2020年底实现主体建成，将于2021年5月底建成通车。

王志斌告诉记者，本项目的建设是实现河北省及以南区域与新机场之间的快速集疏，完成与机场无缝衔接的重要通道，是对河北省高速公路网的加密，对沿线区域经济发展的带动具有重要意义。

京德高速一期工程作为雄安新区综合交通运输体系建设的重要组成部分以及交通强国建设试点工程，着力推进科技元素在高速公路建设中的融合应用，从智慧高速、永久路面、智能建造三大技术创新方面开展科技攻关和重点突破，把京德高速打造成为便捷、安全、绿色、智能的现代化高速公路。

王志斌表示，通车运营后逐步通过实时采集交通量及环境状态数据，分析预测碰撞风险，持续提高仿真计算精度，实现实时碰撞风险预测预警，大幅降低事故发生率，建成动态控制、实时预警的智慧高速公路。同时通过速度限制、路侧诱导、可变信息发布等措施实现高速公路准全天候安全、畅通通行。

京德高速一期工程建设永久路面工程，是落实雄安新区高质量高标准建设的重要举措，是交通运输部《京津冀暨雄安新区交通建设2020年工作要点》的重要内容，是实现“雄安新区交通强国建设试点”和交通运输部“平安百年品质工程”的重点工程。

“力争达到路面15年不小修、沿线设施20年不落后、桥梁40年免维护，特种结构使用寿命100年。”王志斌表示，永久路面采用胶粉改性沥青，胶粉改性沥青含量占50%，这种胶粉沥青跟以往普通沥青相比，提高了稳定性和耐久性，降低了因高温稳定性差而导致路面出现车辙的情况。

王志斌帮记者算了一笔经济账：“通过建设永久路面，在成本增加大概5%的情况下，京德高速一期工程的使用年限增加了50%。”

据河北建设集团京德高速ZT2标段项目经理李建文介绍，在沥青中添加的橡胶粉来自废旧轮胎，通过粉碎加工得到的橡胶粉不仅提高了沥青的热稳定性，延长了路面的使用寿命，而且实现了废旧轮胎的再利用。

截至目前，京德高速累计完成投资159.93亿元。2021年累计完成投资16.83亿元，占年计划投资45.4亿元的37.1%，占一季度投资14.9亿元的112.89%，3月份累计完成投资13.32亿元。

(责编：初梓瑞、章斐然)