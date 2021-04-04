由人民日报社指导、《环球时报》社主办的首届环球城市招商引资推介大会暨2020中国城市投资吸引力指数发布会4月2日在京举行。大会围绕当前阶段的招商引资，研讨新理念、对接新产业，聚焦新动能，为各级政府、园区和企业搭建双循环新发展格局下的招商引资平台。

当前一系列国家战略在西安交汇叠加，为西安提供了千载难逢的发展机遇。作为国家中心城市，作为“一带一路”改革开放的前沿城市，西安肩负着打造西部地区重要经济中心、对外交往中心、丝路科创中心、丝路文化高地、内陆开放高地、国家综合交通枢纽，以及建设“一带一路”综合试验区和国际门户枢纽城市等诸多国家使命，承担着系统推进全面创新改革试验、国家自主创新示范区、自贸试验区、国家新一代人工智能创新发展试验区、跨境贸易电子商务、新能源汽车、下一代互联网、硬科技创新示范区等20多项“国家级”试点、示范任务，在诸多领域具有先行先试优势。

西安全力打造“硬科技之都”，坚持以科技创新带动经济发展，大力培育新动能，探索新热点，开拓新产业，研发新技术，推出新产品。作为硬科技概念的发源地，产学研一体化的高科技创新创业生态系统已初步形成。

西安不断完善汽车产业链体系建设，增强汽车零部件对汽车产业持续发展的支撑作用，着力引进配套企业，围绕陕汽、比亚迪、吉利、开沃、宝能等生产需求，精准施策，做大汽车产业规模。同时着力优化园区布局，强化汽车产业链承载能力，打造知名企业众多、产业链条日趋完整、集聚效果显著、核心竞争力强的汽车产业高地。

近年来，西安全力推进放管服改革，8600多个政务服务事项实现“最多跑一次”，500多个高频事项实现“一网通办”。 2020年，国内商用车龙头企业陕汽集团新增投资的10万辆重卡扩能项目，24天完成1000亩用地的征迁，不断刷新着“西安效率”。为克服疫情影响，在全国外资企业中第一家成功开通三星国际包机，共协调12架次包机，运送外籍工程师及家属约3200余人，并积极协调解决关键原材料运输不畅、100多家配套企业复工复产等问题，确保了三星持续满负荷生产。

(责编：李源、初梓瑞)