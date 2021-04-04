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东莞滨海湾新区：奋力打造大湾区高质量发展新引擎

2021年04月04日11:44 | 来源：环球网
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由人民日报社指导、《环球时报》社主办的首届环球城市招商引资推介大会暨2020中国城市投资吸引力指数发布会4月2日在京举行。大会围绕当前阶段的招商引资，研讨新理念、对接新产业，聚焦新动能，为各级政府、园区和企业搭建双循环新发展格局下的招商引资平台。

近年来新区以打造“粤港澳大湾区特色合作平台”为总体目标，构建“一廊两轴三板块”空间格局、“一廊三绿心三水系”生态空间布局，配备高品质的医疗文化教育资源等战略部署，全力打造引领全市高质量发展的新引擎和东莞参与世界级城市群建设的集中展示区。

在寸土寸金的粤港澳大湾区，东莞滨海湾新区是少有的连片待开发区域。新区由交椅湾、沙角半岛和威远岛三大板块组成，规划总面积达84.1平方公里，面积与香港岛相当，可用建设用地有40多平方公里。同时拥有充足城市更新资源，比如，在城市中轴线上选择区位最好、交通最优的地块，建设1500亩的滨海湾青创城，打造大湾区国际科技创新中心示范区，吸引全球特别是港澳青年人才，计划2028年容纳3000名、2035年容纳3万名高端人才。

目前，新区重点构建以高端电子信息、人工智能、生命健康、现代服务业“1+2+1”特色产业体系。在高端电子信息、人工智能领域，引进了OPPO智能制造中心、vivo智慧终端总部、小天才智能科技中心、正中科技园、欧菲光电影像产业、等项目，重点布局发展5G、AI、高端影像、智能终端、智能穿戴、智能芯片等产业，着力打造中国“芯”，破解缺“芯”之痛。

新区围绕总部经济、利用资本市场、高质量发展、新一代信息技术、生物医药、新基建、生产性服务业、资本招商出台了“8个十条”政策，对总部企业新落户、经营贡献、新项目投资最高 “3个1亿”重奖；企业上市累计最高奖励1100万；重点项目优先支持产业用地，固投最高奖励1500万；对信息、融合、创新三类新基建项目全方位奖补，重奖新基建产业项目，单个最高3000万。同时在研发创新、办公用房、人才住房、子女入学等方面，给予企业全力支持。

(责编：李源、初梓瑞)

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