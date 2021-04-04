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中国汽车何日不再因“芯荒”而“心慌”

刘菁、程士华、汪奥娜、吴慧珺
2021年04月04日11:49 | 来源：新华网
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原标题：《瞭望》刊发文章：中国汽车何日不再因“芯荒”而“心慌”

　　新华社北京４月３日电 ４月５日出版的２０２１年第１４期《瞭望》新闻周刊刊发题为《中国汽车何日不再因“芯荒”而“心慌”》的文章，摘要如下：

　　智能电动汽车龙头企业蔚来汽车近日宣布：因芯片短缺，公司决定从３月２９日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停５天。

　　原本７０多元的汽车芯片有的已涨到２０００多元，但即使愿意出高价、排长队，也不一定能买到。

　　让国内汽车产业因“芯荒”而“心慌”的，不光是眼下全球供应链下的汽车芯片荒愈演愈烈，还有我国汽车芯片进口比例畸高而潜在的安全隐忧。

　　在进口芯片短缺导致车企产能受限的情况下，从车企到模块供应商，再到半导体厂商都坦言，短期内仍难以用国产汽车芯片进行替代，我国汽车产业链的国内大循环如何构建亟待求解。

　　进口芯一片难求　国产芯门外徘徊

　　自去年底以来，车企“芯荒”影响持续蔓延。通用、蔚来等多家国内外车企对外宣布，因芯片短缺暂时减产。业内人士指出，我国车企所用芯片中，超过９０％需要进口。

　　在安徽，一车企高管告诉记者，以该车企采购的汽车芯片为例，其中有９０％是进口品牌。

　　“车载芯片涨价二三十倍的处处可见，两百多倍的都有。”一车企供应链负责人预判，“‘芯片荒’会持续到今年末还是明年，很难判断。”

　　一边是排队都买不到的进口芯片，另一边是车厂门口徘徊的国产芯片。

　　一位自主品牌车企负责人坦言，“国内可替代厂家少，正在做有些国产芯片的可替代测试，但效果不稳定。”

　　合肥杰发科技有限公司是知名自主品牌ＩＣ设计公司。公司副总经理胡小立表示，车规级芯片功能安全要经过第三方权威机构认证，即便通过第三方认证，要想进入供应链也仍有很长的路要走。

　　国产化替代难在哪里

　　“汽车芯片短缺暴露我国汽车制造一大短板，亟待解决，避免未来成为我汽车业发展‘梗阻’。”安徽省经信厅厅长牛弩韬表示。

　　当前国际产业大环境下，补短板任重道远。

　　一是半导体产业链的世界性比较强。越是技术难度高、工艺复杂的芯片，越是倚重进口渠道。

　　与消费电子芯片相比，汽车芯片在半导体工业中占比不大，要求高但利润低。半导体厂商即便愿意为汽车芯片订单而扩产，也要面对投入大、周期长等问题。

　　二是汽车芯片需求猛增，技术门槛“水涨船高”。随着新能源汽车普及，汽车工业对芯片需求会越来越大，芯片功能愈发复杂，技术难度越来越高。

　　这一背景下，横亘在国产汽车芯片与市场之间的“大山”不容易翻越。国产汽车芯片如果没有形成规模效应，很难具备市场竞争力。

　　抓住短缺窗口期加快国产芯研发应用

　　业内建议，趁汽车芯片短缺窗口期，搭建芯片企业与整车厂产业协同对接平台，在芯片领域试行“首台套”政策，用“政策保险”加快自主芯片产业化。

　　搭建汽车芯片产业协同对接平台，制定国产车载芯片技术路线发展纲要，明确车载芯片国产化率发展目标，加大芯片产业链建设、重点扶持及知识产权保护力度。强化产业生态融合。在产业链生态上提供政策鼓励及资金支持，推动芯片生态与部件生态、整车生态融合发展。

　　探索试行国产汽车芯片“首台套”政策，加大对车规级芯片扶持力度，让整车和零部件企业“愿意用、敢于用、主动用”，降低整车、系统和汽车芯片企业的应用风险。

　　加快完善国内车规级芯片的测试标准和认证体系，避免出现国内厂商推出车规级芯片但整车厂不敢用问题，并推动这些标准与国际接轨。（采写记者：刘菁、程士华、汪奥娜、吴慧珺）

(责编：李源、初梓瑞)

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