人民网记者 毕磊

家电行业经历过2009-2013年的“家电下乡”和“以旧换新”等惠民政策后，逐渐由增量市场迈入存量市场，家电普及率较高。据国家统计局《2020年中国统计年鉴》数据，2019年全国居民平均每百户年末洗衣机拥有量为96.0台，电冰箱（柜）、空调及彩电的百户拥有量均超百台，分别为100.9台、115.6台及120.6台。

有业内人士指出，在如此高的普及度下，家电市场新增需求甚微，存量市场竞争激烈，成熟市场对厂商和零售商提出了新的挑战，而零售及消费领域正日益被视为中国未来一段时间经济发展的基石。

“经过多年发展，新零售环节无论是从物质到精神的宏观环境，还是从量变到质变的消费环境，亦或从崇洋到自信的消费观念都在发生巨变。”中国商业经济学会副会长王耀表示，目前包括家电企业在内所有的企业面对的都是快速变化的市场。“那么由实体到互联网、由互联网到实体的快速变化中怎么创新融合，就成为现在企业所面对也必须去解决的问题。”

过去一年，新冠疫情改变了人们的生活与消费习惯，也加快了各行业、企业渠道变革的步伐。

“我们看到，家电企业正在不断与各渠道平台深化合作，在渠道创新，在模式创新和渠道数字化变革中不断的探索。如F2C、C2M等模式的兴起，直播带货、社区团购等新兴零售模式的风靡等。”中国家用电器协会执行理事长姜风认为，家电零售的创新始终是进行时，每年小变，3-5年明显变化，8-10年发生巨变。

姜风表示，这种变化主要来自两方面的推动：一方面是供给端，体现在产品创新、新兴品类的导入、技术驱动下的零售模式创新、零售场景的重构；另一方面是需求端，来自消费者的变化，不同时代消费理念的变化，以及新的消费群体的成长和崛起。

以白电（空调、冰箱、洗衣机）线上市场发展为例，根据GfK中国市场零售数据监测显示，白电线上市场零售额占比由2012年的不足3%扩张至2020年的超46%，成长极为迅速，充分展示出消费者对网购从尝试到信任的改变。

同时，随着近两年线上市场增速逐渐放缓，趋于饱和，据预计接下来在线市场的发展方向将更多与线下互补，平衡发展。而当两线联动逐渐成为常态，为更好满足消费者的需求，社交裂变、社区团购、拼购加速，直播营销新模式开始兴起。

根据《2021年中国家电创新零售白皮书》内容显示，在疫情期间，超出40%的消费者增加了在线购物的频率。其中，送货到家是获取商品的主要方式，社区团购和其他线上应用的购物方式相应激增。

业内专家表示，对于家电企业而言，随着互联网红利的消失，公域流量价格水涨船高，要想降低获客成本、提高用户生命周期价值，构建自己的私域流量变得迫在眉睫。于是，加码智慧零售战略布局、加深线上线下一体化协同，逐渐成为家电企业打造第二增长曲线的共识。

中国家电网总编吕盛华接受记者采访时指出，线上市场的蓬勃发展和线下市场的不可替代性在平衡中寻找更好的出路，新的零售模式正在快速的进化并影响着更多人的消费习惯，也创造着市场上零售的新格局。“拥抱技术变化、洞察消费需求并不断优化消费体验，是品牌商和零售商赢得未来发展的方向。”

(责编：李源、章斐然)