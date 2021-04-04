新华社北京4月4日电（记者樊曦、王优玲）清明假期，各地客流持续保持高位运行。铁路、电力等部门坚守岗位，做好出行服务，坚守安全底线，助力旅客平安有序出行。

来自中国国家铁路集团有限公司的统计显示，4月3日，全国铁路发送旅客1463.6万人次，创今年单日旅客发送量新高。4月4日，全国铁路预计发送旅客925万人次，计划加开旅客列车660列。

各地铁路部门统筹做好疫情防控工作，加大运力投放，提高服务质量。中国铁路哈尔滨集团公司对齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯等方向运行的20列动车组列车，实行最低5.5折的票价优惠。中国铁路沈阳局集团公司开行旅游列车，方便游客前往大连、丹东等地赏花观光、追寻红色足迹。中国铁路太原局集团公司在太原、大同、平遥等车站设置旅游集散中心，为旅客提供车站至景区无缝接驳服务。

电力方面，国网山东嘉祥县供电公司组织党员服务队对电动汽车充电桩和充电站开展专项安全检查，为电动汽车用户假期出行保电护航。南方电网贵阳供电局组织运维人员，协助机场、火车站、客运站等出行客流密集单位开展电力设施检查，确保电力运行稳定可靠。小长假期间，群众祭扫活动容易造成火灾隐患。为加强供电设施安全管理，国网山东龙口市供电公司利用无人机、红外摄像头等在线监控手段，动态跟踪电力线路走廊环境变化情况，及时发现和处置险情。

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