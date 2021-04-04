人民网记者 李栋 余璐

清明节到来，全国进入祭扫高峰期。各地实施错峰祭扫、预约祭扫、网上祭拜等分流和非现场祭扫方式，安全、便捷，环保等举措，获得民众广泛好评。

近年来，社会各界对于绿色祭扫、文明祭扫方式的认可程度越来越高。特别是2021年中央一号文件，把“推进农村公益性殡葬设施建设”纳入提升农村基本公共服务水平范畴，进一步完善了殡葬服务行业的制度设计，助力乡村振兴建设。

绿色殡葬理念日益深入民心

近日，民政部办公厅印发《关于做好2021年清明节祭扫工作的通知》，各地要大力推广网络祭扫、鲜花祭扫、家庭追思等文明低碳祭扫方式，引导树立移风易俗新风尚。要将组织祭扫活动与传播清明节优秀传统文化相衔接，鼓励引导群众选择植树绿化、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀逝者，不断丰富清明节日内涵。

在湖南省益阳市南县，文明殡葬的理念也被越来越多的百姓认同。今年春天，南县茅草街镇新尚村村民蔡九如，对家族的墓地进行了整体迁移，移出的遗骨全部用生态葬的模式深埋处理。“如今的殡葬改革政策好，我们没有理由不支持！”今年74岁的蔡九如说。

中国环境保护组织公众环境研究中心主任马军对人民网记者表示，要进一步探索树葬、海葬等方式，推广少占地、少耗资源、少污染的新方式。目前，农村老坟、散坟导致土地被占用，除了卫生问题和对生态环境的影响外，随着城镇化的推进，人们更需要积极转变观念，在思想上进一步接受新的殡葬理念。

政策支持让流程便捷

在山东省临沂市沂水县，自2017年5月起，实施以“殡葬全免费”为核心的殡葬改革，免除群众在殡葬过程中涉及的遗体运输费、火化费、骨灰盒费和公益性公墓墓穴使用费，让群众不花一分钱就能办好“身后事”，户均减负2万元，累计节约社会殡葬支出近6亿元、土地800多亩。

刚刚脱贫的沂水县道托镇马旺村村民牟善芹感激地说，“村里就有公墓，设施齐全，绿化也很好，父亲走的放心，我们也安心。”。

“农村地区丧葬形式的转变，需要政策去支持，相关政策的倾斜能够让审批程序更容易、更便利。同时，也要有标准化、流程化的制度，以免影响到林地的生态发展。”马军说，现在城市的殡葬业已形成了一条龙服务，但是农村的配套设施建设薄弱，农民经济负担重仍是亟待解决的问题。

据重庆市民政局官网显示，重庆市各地结合实际增设了惠民殡葬政策，多个区县出台了对困难群众1000至2000元的文明治丧补助标准；对在土葬改革区自愿实行火化和农村户籍人员火化的群众给予1000元的火化丧葬补助。让当地群众增加了获得感和幸福感。

马军说，“采用绿色生态方式，推动民风的转变，这是一个根本的、长期的工作。在一些地区进行先行先试，党员干部要起带头示范作用。”

云祭扫、信邮哀思成年轻人寄托哀思新方式

3月19日8时起，广州清明祭扫预约通道全部开放，市民可通过广州市民政局官网和“广州民政”微信公众号，点击“广州市清明祭扫预约平台”，选择3月20至4月30日内的任一祭扫时段进行实名预约。

在浙江工作的刘先生表示，以往每年清明节，他们一家人都会回湖南老家，为祖先上坟、祭扫。“以前一大家子回到老家聚在一起扫墓，上香、烧纸、摆祭品和鲜花，代表着大家对先人的缅怀之情。但由于有明火，难免有隐患，对环境也有一定影响，今年因为工作原因无法返乡，幸好还可以在网上祭扫。”

有民俗学者指出，虽然清明节俗繁多、形式各异，但贯通于其中的核心价值乃是中华民族对生命的热爱和关怀。人们对先人的追思缅怀，同时也是对传承济世德业、弘扬优秀家风的美好期待以及对人生价值和生命意义的深深思考。只要围绕清明的内涵价值，“云祭扫”是值得倡导和推广的祭祀方式。

“推动殡葬向绿色转型一定要充分考虑公众意愿，做一些意识层面的激励引导工作，让人们从心里愿意接受。新型的祭扫，也是推进美丽乡村建设的重要组成部分。”马军说。

(责编：李源、章斐然)