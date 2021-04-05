本报记者 韩 鑫

图为日前在安徽合肥电信庐阳区全屋智能体验店，市民体验5G时代万物互联智能生活。

傅 军摄（人民视觉）

图为日前工作人员在内蒙古5G产业创新基地为观众介绍5G小基站。

丁根厚摄（人民视觉）

日前，工业和信息化部印发《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》），提出用三年时间，基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备“千兆到户”能力。

实现“双千兆”网络协同发展，有哪些难点需要解决？“千兆到户”后，将会给我们的生产生活带来哪些变化？记者采访了有关专家和企业，回应这些关切。

突破网络建设障碍

“双千兆是千兆光网和5G的合称，二者都具有千兆级超高速率、毫秒级超低时延等先进性能。”在中国社会科学院工业经济研究所研究员贺俊看来，推动“双千兆”协同发展主要基于两方面考量：从应用场景看，千兆光网在电磁环境复杂等需求场景下具有优势；5G网络可以实现泛在连接、快速灵活和广域覆盖。从网络建设看，要协同推动接入网和骨干网建设。

中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立说，“双千兆”具有高速率、低时延、大连接的特点，能够实现人与物、物与物的万物互联，这为推动医疗、教育、出行等领域新业态的涌现和制造业数字化转型奠定了基础。

未来三年是5G和千兆光网发展的关键期。如何加快推进“双千兆”网络建设，让更多用户“用得上”更快的网络？

一方面，要突破“双千兆”网络建设障碍。贺俊认为，应免费开放办公场所、学校、展览馆、旅游景点等所属构筑物和机场、公路、铁路等公共区域，以及市政路灯杆、城管监控杆、电力塔等杆塔资源，降低“双千兆”网络建设成本。

另一方面，应着力提升通信产业技术水平。“目前我国千兆光网和5G技术产业优势明显，但高端芯片制造面临制约，网络设备成本及终端价格较高。”敖立说，对此，《行动计划》强调，着力提升核心芯片、网络设备等的研发制造水平，培育壮大产业生态。

加速推进终端成熟

网络建设，关键在用。《行动计划》提出，到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，千兆宽带用户突破3000万户。要加速推进终端成熟，鼓励终端设备企业加快5G终端研发，提升5G终端的产品性能。

“当前我国5G终端加速落地，但距离大规模应用道阻且长。”中国社会科学院工业经济研究所助理研究员李伟分析，5G对于基带芯片、中高频器件等核心器件的性能要求更高，而我国在半导体制造工艺、高端射频器件材料等方面的技术研发和制造能力较弱。

作为手机制造商，一加手机负责人认为，相关的5G应用还不够丰富，也制约了5G终端设备的普及和应用。“更好推广5G终端落地，需要全产业链协同发力，既要厂商提升硬件实力，解决能耗问题，软件开发者也要提供更多适合5G的应用，真正解决用户的使用痛点。”

李伟也建议，在引导相关企业和科研院所瞄准5G核心器件的薄弱环节加快研发合作的同时，也要鼓励有条件的设备和内容制作企业加快培育垂直应用生态，既要适当“路等车”，也要及时“车上路”。

聚焦网络质量提升

既要“用得广”，还要“用得好”。不少人关心，网速变快后，网络质量和使用体验是否能得到相应保障。对此，《行动计划》明确提出，将指导基础电信企业强化5G和4G网络协同发展，推进2G、3G、4G频率重耕和优化升级，提升网络资源使用效率。

“无线频谱是信息传递的载体，频率越低，网络覆盖范围越广，建网成本越低。”贺俊解释，过去，2G、3G网络占用了大量珍贵的低频频谱资源，但随着网络不断升级，用户逐渐向4G和5G迁移，频谱使用效率降低。“推进2G、3G频率重耕，更好用于4G、5G网络建设，有助于运营商提高网络质量、降低建设成本。”

“推动频率重耕和优化，4G、5G网络仍将长期共存。”中国移动有关负责人表示，从用户角度来看，重耕频谱和优化升级可以为用户带来更高质量的网络服务，同时也会在一定程度上降低用户的网络使用成本，促进垂直应用创新，给用户带来更加丰富的网络应用场景。

此外，按照《行动计划》，下一步将督促基础电信企业切实提升5G服务质量，制定完善企业5G服务标准，加大对实体营业厅、客服热线等一线窗口的服务考核力度。贺俊表示，这意味着，广大用户所关心的“强推5G套餐”“限制用户更改套餐”“套餐夸大宣传”等行为将被严查，切实维护广大用户使用通信服务的合法权益。

(责编：赵欣悦、杨光宇)