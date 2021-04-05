随着天气转暖，江苏省海安市隆政街道联合村俞万家庭农场的小麦长势良好，进入拔节抽穗的关键时期。当地村民抢抓农时，利用植保机对小麦进行防病害作业，为夏粮增产增收打下基础。图为联合村村民对小麦进行防病害作业。

姜 明摄（人民视觉）

本报北京4月4日电 （记者齐志明）记者从国家粮食和物资储备局日前举行的新闻通气会上获悉：目前国内小麦库存充足，国家积极释放出明确的调控政策信号，小麦市场平稳有序运行。

2020年夏粮上市以来，小麦市场价格“高开高走”，总体与2018年基本持平；但小麦消费数量和结构呈现“食用稳、饲用增、总量增”的特点。受玉米价格上涨影响，小麦饲用量明显增加，并创历史新高。

“这种变化短期内利于消化超期储存小麦，对口粮安全影响有限。”国家粮油信息中心首席分析师王晓辉在会上表示。

国内小麦市场供需形势如何？产量总体增加。我国小麦常年产量在1.25—1.35亿吨，年度之间面积波动不大，主产区主要集中在黄淮海地区。2020年国内小麦总产量1.34亿吨，同比增加65.5万吨，处于历史较高水平。

进口用于调剂。近20年我国小麦年度进口量在4.3万吨（2008年）—838万吨（2020年）之间大幅波动，平均进口量（2000—2020年）265万吨。2020年进口838万吨，创入世以来最大进口量。

饲用波动较大。我国小麦需求主要包括食用需求、工业需求和饲用需求。食用需求相对稳定，数量在9000万吨左右；工业需求主要以小麦为原料生产淀粉、酒精、酿酒等，数量在1000万吨左右。饲用消费受小麦品质、玉米与小麦价差等因素影响，年度之间波动较大，近20年在700—3500万吨之间波动，年平均1382万吨。

多年平衡有余。小麦市场总体平衡有余，根据2015/16—2019/20年度产需结余情况可大体判断，正常年景我国小麦产需结余量在1500万吨左右。

王晓辉说，2020/21年度出现“产不足需”既有玉米价格上涨刺激小麦饲用增加，也有国家主动消化超期储存小麦的原因。

小麦保供稳市的物质基础坚实。在种植面积方面，黄淮海和西北地区小麦种植面积有所恢复，预计比上年增加300多万亩。单产方面，春节后北方冬麦区气温偏高，利于冬小麦安全越冬和萌动返青；降水明显增加，有利于增墒蓄墒，利于冬小麦生长。

王晓辉说，今年新小麦面积、单产和产量有望实现“齐增”，丰收在望。

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