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外汇管理出新规

便利个人经常项目外汇业务办理

2021年04月05日03:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京4月4日电 （记者葛孟超）记者2日从国家外汇管理局获悉，外汇局近日发布《国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇业务便利化的通知》，在现行个人外汇管理政策保持不变的前提下，进一步便利个人经常项目外汇业务办理。

　　通知主要内容包括：推出新版《个人购汇申请书》，进一步优化填报项目和方式，提高填报效率；优化留学购付汇、薪酬结售汇等个人部分经常项目连续性、周期性业务的办理流程；要求银行建立个人经常项目特殊外汇业务处置制度，按照“实质重于形式”的原则，办理个人真实合法经常项目外汇业务。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英介绍该通知出台背景时说，外汇管理部门系统评估《个人购汇申请书》填报情况，研究提出优化方案，并在总结前期留学购付汇、薪酬结售汇等个人外汇业务便利试点成功经验的基础上，拟将相关政策在全国推广实施。

　　王春英表示，外汇局将继续深化外汇领域改革开放，推动银行全面提升个人外汇业务服务质量，保障个人真实合法的经常项目外汇业务需求。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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