人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国家标准物质专项监督检查展开

2021年04月05日03:58 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　本报北京4月4日电 （记者孔德晨）市场监管总局近日印发《国家标准物质专项监督检查方案》，部署各地市场监管部门在今年3月到10月开展国家标准物质专项监督检查，进一步加强国家标准物质监督管理，全面摸清国家标准物质研制和生产机构的设施、人员和分析测量仪器设备等情况，深入排查国家标准物质量值和质量安全风险。

　　国家标准物质是指用于统一量值的标准物质，包括计量器具等。《方案》针对研制、生产过程中的高风险因素和共性问题，重点聚焦生产设施、技术人员状况、分析测量仪器设备、实验室条件、标准物质技术指标、保障统一量值需要的供应能力和措施等六方面。

　　国家标准物质研制和生产机构要严格按照法律法规以及有关计量技术规范要求，全面开展自查。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处国家标准物质研制和生产机构销售超过有效期的标准物质、编造假冒国家标准物质证书或编号等行为。对检查发现的问题，责令有关机构限期整改并验收，经整改仍达不到要求的，依法依规进行严肃处理。同时，要积极主动靠前服务，深入了解国家标准物质研制和生产机构面临的实际困难和政策诉求，加大相关法律法规和计量技术规范宣贯解读，积极开展技术帮扶，鼓励相关单位参加国家标准物质研制和生产方面的培训，建立相应管理体系。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
绿色理念日益深入民心 文明祭扫让清明节更“清明”
　　清明节到来，全国进入祭扫高峰期。各地实施错峰祭扫、预约祭扫、网上祭拜等分流和非现场祭扫方式，安全、便捷，环保等举措，获得民众广泛好评。…
产业观察：家电业多渠道融合成常态 创新零售应势而动
　　家电行业经历过2009-2013年的“家电下乡”和“以旧换新”等惠民政策后，逐渐由增量市场迈入存量市场，家电普及率较高。据国家统计局《2020年中国统计年鉴》数据，2019年全国居民平均每百户年末洗衣机拥有量为96.0台，电冰箱（柜）、空调及彩电的百户拥有量均超百台，分别为100.9台、115.6台及120.6台。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部