本报北京4月4日电 （记者孔德晨）市场监管总局近日印发《国家标准物质专项监督检查方案》，部署各地市场监管部门在今年3月到10月开展国家标准物质专项监督检查，进一步加强国家标准物质监督管理，全面摸清国家标准物质研制和生产机构的设施、人员和分析测量仪器设备等情况，深入排查国家标准物质量值和质量安全风险。

国家标准物质是指用于统一量值的标准物质，包括计量器具等。《方案》针对研制、生产过程中的高风险因素和共性问题，重点聚焦生产设施、技术人员状况、分析测量仪器设备、实验室条件、标准物质技术指标、保障统一量值需要的供应能力和措施等六方面。

国家标准物质研制和生产机构要严格按照法律法规以及有关计量技术规范要求，全面开展自查。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处国家标准物质研制和生产机构销售超过有效期的标准物质、编造假冒国家标准物质证书或编号等行为。对检查发现的问题，责令有关机构限期整改并验收，经整改仍达不到要求的，依法依规进行严肃处理。同时，要积极主动靠前服务，深入了解国家标准物质研制和生产机构面临的实际困难和政策诉求，加大相关法律法规和计量技术规范宣贯解读，积极开展技术帮扶，鼓励相关单位参加国家标准物质研制和生产方面的培训，建立相应管理体系。

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