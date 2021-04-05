本报记者 郑海鸥 文/图

中芯集成电路制造（绍兴）有限公司专家到绍兴文理学院开展关于集成电路概况与发展前景的讲座。

“公示车，请进入”，早上7时40分，随着门禁自检抬杆放行，浙江英斧钛克信息技术有限公司总经理张维加驾车缓缓进入绍兴文理学院南山校区，下车快步来到数理信息学院实验楼。一早从杭州驱车而来的他，今天的任务是给学校微电子科学与工程专业181班学生上两节“微电子概论”课程。而这也是自疫情期间复课以来，2016年归国的牛津大学博士张维加每月一次的保留项目。对于绍兴文理学院微电子科学与工程专业的学生来说，他们每周几乎都会有一次这样“特殊”的课，授课老师并不是自己的专业老师，而是来自浙江省乃至全国的业界精英。

绍兴文理学院的“业界精英进课堂”活动，起初源于学校部分二级学院专业教师的“自由发挥”，邀请众多业界大咖走上本科生课堂讲台，深受学生好评。学校总结各学院经验，提供政策、资金保障，使之成为学校特色教学活动的一张“金名片”。

特色课堂引领专业建设

2018年以来，浙江省大力发展集成电路产业，中芯国际、长电科技等国内集成电路龙头企业接连布局绍兴，使这座历史名城迎来了集成电路产业发展的东风。2019年11月，绍兴文理学院与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司在国内率先组建集成电路产业学院。产业的东风吸引更多行业精英来到绍兴，走进课堂。2017年至今，绍兴文理学院数理信息学院已邀请北京联星科通微电子技术有限公司总经理庄巍、中芯集成电路制造（绍兴）有限公司技术总监罗昌平、绍兴恒力特微电子有限公司总经理陈龙等行业专家70多人次来校为微电子科学与工程专业本科生授课、开设讲座。

在绍兴文理学院，业界精英的作用不只是“上上课”。据悉，集成电路产业学院开展校企协同育人模式的探索，以多种形式共同培养具有卓越创新能力的集成电路应用人才。学院聘请专家加入专业建设委员会，为人才培养方案制定、专业课程开设与实验室建设身体力行，建言献策。部分专家受聘成为本科生、研究生导师，全面接手学生的科研立项、学科竞赛、创业创新、毕业设计，就业深造等教学环节。此外，学校以现有教学示范中心为基础，联合企业共建生产实训中心，促进学生实践能力培养，并多次承担企业员工的培训工作；企业作为专业的校外实习基地，根据岗位用工需求，安排学生实习，并委派技术人员与学校指导教师共同完成指导工作。

科研实战服务产业需求

“本科生也发表了SCI论文”，这在绍兴文理学院并不是稀罕事。数理信息学院微电子科学与工程161班唐家豪同学在大一的基础课程结束后，便跟随吴海飞副教授参与科研工作，在老师和业界专家的耐心指导下，他从懵懂无知的“实验室小白”，到逐渐掌握实验室设备的原理和操作，学会了如何查阅科研文献，掌握了分子束外延（MBE）生长技术及测试设备的操作技能。以此为基础，他成功地作为第一作者在Applied Surface Science（应用表面科学，SCI二区刊物）上发表论文。而他的指导教师吴海飞副教授通过与张维加博士开展深度合作，还研发出了国内首个集成电路工艺虚拟仿真平台。

以业界精英进课堂为契机，深化校企合作、促进产教融合，创新协同育人的成效已经显现。据统计，近3年来，学生在电子设计、物理创新、数学建模等学科竞赛中获省级以上奖98项，其中国家级奖10项；获得省级以上创新创业项目26项；专利授权24项；在各类学术期刊上发表论文32篇。

“集成电路产业是信息产业的基础和核心，推进集成电路产业发展已上升为国家战略。借力产业发展东风，为培养适应集成电路产业发展需求的高素质应用型、复合型、创新型人才，绍兴文理学院不断深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，推进人力资源供给侧结构性改革。集成电路产业学院聚焦构建产教融合共同发展的创新机制，以市场为导向搭建起产学研发展创新平台，也探索了地方高校应用型人才培养的新模式。”学校相关负责人表示。

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