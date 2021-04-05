耿丹丹

原标题：中欧班列是如何跑出新速度的

手握操纵杆，眼观信号里程，不到20分钟，调车司机吉冠旗便将一列入境中欧班列牵引至室内集装箱换装库，班列将在这里完成宽、准轨车辆间货物换装作业。

在中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司阿拉山口站宽轨场，调车司机是接手入境中欧班列的“第一棒”，12位调车司机担负着返程中欧班列站内牵引任务。“我们的职责就是用最快的速度、最安全的方法把班列牵引到位，保证作业效率。”吉冠旗介绍。

位于中哈交界的阿拉山口口岸是我国过货量最大、最为繁忙的陆上口岸之一。随着“一带一路”建设的推进，经由阿拉山口口岸进出境的中欧班列逐年增多。去年以来，受新冠肺炎疫情影响，海运和空运遇阻，凭借时效快、全天候、分段运输的独特优势，经阿拉山口口岸进出境的班列数量多次刷新纪录。2020年经阿拉山口口岸进出境的中欧（中亚）班列达5027列，同比增长40.1％。今年，截至3月21日，阿拉山口口岸进出境中欧班列数量达1192列。

为提升效率，让班列“快”起来，阿拉山口站采取“优先编组，优先挂运，优先发车”的措施，保证不间断接发中欧班列。今年以来，经由阿拉山口站入境中欧班列日均达11列。

在阿拉山口站的室内集装箱换装库内，桥式吊车正在货运员的指挥下加紧作业。阿拉山口是我国著名的风口之一，常年刮八级以上大风。为解决受大风影响不能进行集装箱换装的问题，提高口岸过货效率，室内集装箱换装库于2008年建成，建筑面积2.26万平方米，设40吨桥式吊车4台，在库内实现了车对车直接换装。

货装车间货运值班员谢伟说，如今，换装库已实现高度机械化，货运员的工作也基本实现电子化，班列虽然多了，工作反而更轻松，“一列班列的换装作业平均只需1个小时”。

为了更好地服务中欧班列高质量发展，阿拉山口海关、铁路为中欧班列设立专门窗口、开辟绿色通道，实现班列业务24小时随到随办、全程优先。去年，阿拉山口海关还与铁路部门联合推广“数字口岸”系统，实现中欧班列进口转关数据系统自动审核“秒级放行”，出口班列转关核销手续20分钟即可办结。

新疆阿拉山口捷安物流有限公司是一家外贸进出口代理公司，公司关务负责人王伟介绍，阿拉山口海关、铁路部门高效通关作业，铁路运输成了外贸企业性价比更高的选择，“一个月代理业务车数7000辆到8000辆，最多达到10000辆，中欧班列占公司业务量的一半以上”。

阿拉山口海关监管二科科长李宏峰告诉记者，中欧班列搭载货物品类从最初的电子产品扩展到汽车及配件、矿产、棉纱等商品。中欧班列线路越来越成熟，海关办理程序也越来越便捷。“今年我们将实行出口转关自动核销，秒级放行，同时推广铁路快通模式，进一步简化企业在海关的手续办理。”

采访中，记者了解到，中欧班列还带动了口岸跨境电商新业态蓬勃发展。自2020年1月阿拉山口口岸首次开展跨境电商以来，跨境电商包裹呈现爆发式增长，单月数量最高突破1000万件。据阿拉山口海关统计数据显示，截至今年2月底，海关累计监管出口包裹超4542万件，货值逾1.33亿美元，包括电子产品、服饰、日用百货等跨境电商包裹出口至欧洲多国。

(责编：吕骞、赵竹青)