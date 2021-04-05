人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

中欧班列是如何跑出新速度的

耿丹丹
2021年04月05日09:35 | 来源：经济日报
小字号
原标题：中欧班列是如何跑出新速度的

　　手握操纵杆，眼观信号里程，不到20分钟，调车司机吉冠旗便将一列入境中欧班列牵引至室内集装箱换装库，班列将在这里完成宽、准轨车辆间货物换装作业。

　　在中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司阿拉山口站宽轨场，调车司机是接手入境中欧班列的“第一棒”，12位调车司机担负着返程中欧班列站内牵引任务。“我们的职责就是用最快的速度、最安全的方法把班列牵引到位，保证作业效率。”吉冠旗介绍。

　　位于中哈交界的阿拉山口口岸是我国过货量最大、最为繁忙的陆上口岸之一。随着“一带一路”建设的推进，经由阿拉山口口岸进出境的中欧班列逐年增多。去年以来，受新冠肺炎疫情影响，海运和空运遇阻，凭借时效快、全天候、分段运输的独特优势，经阿拉山口口岸进出境的班列数量多次刷新纪录。2020年经阿拉山口口岸进出境的中欧（中亚）班列达5027列，同比增长40.1％。今年，截至3月21日，阿拉山口口岸进出境中欧班列数量达1192列。

　　为提升效率，让班列“快”起来，阿拉山口站采取“优先编组，优先挂运，优先发车”的措施，保证不间断接发中欧班列。今年以来，经由阿拉山口站入境中欧班列日均达11列。

　　在阿拉山口站的室内集装箱换装库内，桥式吊车正在货运员的指挥下加紧作业。阿拉山口是我国著名的风口之一，常年刮八级以上大风。为解决受大风影响不能进行集装箱换装的问题，提高口岸过货效率，室内集装箱换装库于2008年建成，建筑面积2.26万平方米，设40吨桥式吊车4台，在库内实现了车对车直接换装。

　　货装车间货运值班员谢伟说，如今，换装库已实现高度机械化，货运员的工作也基本实现电子化，班列虽然多了，工作反而更轻松，“一列班列的换装作业平均只需1个小时”。

　　为了更好地服务中欧班列高质量发展，阿拉山口海关、铁路为中欧班列设立专门窗口、开辟绿色通道，实现班列业务24小时随到随办、全程优先。去年，阿拉山口海关还与铁路部门联合推广“数字口岸”系统，实现中欧班列进口转关数据系统自动审核“秒级放行”，出口班列转关核销手续20分钟即可办结。

　　新疆阿拉山口捷安物流有限公司是一家外贸进出口代理公司，公司关务负责人王伟介绍，阿拉山口海关、铁路部门高效通关作业，铁路运输成了外贸企业性价比更高的选择，“一个月代理业务车数7000辆到8000辆，最多达到10000辆，中欧班列占公司业务量的一半以上”。

　　阿拉山口海关监管二科科长李宏峰告诉记者，中欧班列搭载货物品类从最初的电子产品扩展到汽车及配件、矿产、棉纱等商品。中欧班列线路越来越成熟，海关办理程序也越来越便捷。“今年我们将实行出口转关自动核销，秒级放行，同时推广铁路快通模式，进一步简化企业在海关的手续办理。”

　　采访中，记者了解到，中欧班列还带动了口岸跨境电商新业态蓬勃发展。自2020年1月阿拉山口口岸首次开展跨境电商以来，跨境电商包裹呈现爆发式增长，单月数量最高突破1000万件。据阿拉山口海关统计数据显示，截至今年2月底，海关累计监管出口包裹超4542万件，货值逾1.33亿美元，包括电子产品、服饰、日用百货等跨境电商包裹出口至欧洲多国。

(责编：吕骞、赵竹青)

分享让更多人看到

推荐阅读
降至“黄档” 融创中国“三道红线”指标仍处触线边缘
　　人民网北京4月5日电 （许维娜）日前，融创中国控股有限公司（01918.HK，下称“融创中国”）发布了2020财年业绩公告。公告显示，融创中国2020年收入约为2305.9亿元，同比增长约36.2%；公司拥有人应占溢利约为356.4亿元，同比增长约36.9%。…
闫坤：积极财政再出发 助力推动构建新发展格局
　　编者按：今年的政府工作报告提出，积极的财政政策要提质增效、更可持续。3月23日召开的财税工作座谈会指出，要实施好积极的财政政策，有力有序做好各项财税工作，着力推动高质量发展、扎实推进共同富裕、统筹发展和安全，确保“十四五”开好局起好步。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部