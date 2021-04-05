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绿茶餐厅拟赴港上市 商标问题亟待解决

刘慎良
2021年04月05日09:37 | 来源：北京青年报
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原标题：绿茶餐厅拟赴港上市 商标问题亟待解决

近日，绿茶餐厅向港交所递交招股书，准备在香港上市。这也是继海底捞、九毛九之后，又一家要走向资本市场的餐饮企业。

招股书显示，绿茶餐厅2018年、2019年、2020年营收分别为13.11亿元、17.36亿元、15.69亿元；年内利润分别为4440万、1.06亿元、-5526万元。

绿茶餐厅作为国内大众餐饮的典型代表，以适宜的价格、创新的食材俘获了一批年轻的消费群体。第一家绿茶餐厅2008年开在了西湖旁，随后走上扩张道路。截至2018年年末，其运营餐厅总数为107间，当前已增至185间。据招股书显示，绿茶餐厅计划于2021年开设60间左右新餐厅，并计划于2022年及2023年每年开设80-100间新餐厅。

根据公开资料，随着众多餐厅品牌加入市场，休闲中式餐饮市场亦高度分散。2020年，五大品牌约占休闲中式餐饮市场总收入的3.8%。绿茶品牌餐厅以总收入16亿元，在中国休闲中式餐饮市场占据0.5%的市场份额，排名第四。门店扩张是绿茶餐厅能获得市场份额的重要因素，与门店规模同步增长的是餐厅客单价，截至2020年年末，客单价从2018年的54.8元增长至61.3元。但翻台率却连续3年下滑，由2018年的3.48次/日降至2020年的2.62次/日。

值得一提的是，“绿茶”目前还非绿茶餐厅独有。

2020年9月，杭州绿茶餐饮管理有限公司召开发布会，宣布向全国30多家“山寨”绿茶餐厅以及餐厅场地提供方提出诉讼。据悉，“山寨”绿茶餐厅除了装修风格、菜单样式、员工服饰等方面完全照抄杭州绿茶外，有地区的“山寨”餐厅还借用杭州绿茶的名号加盟招商，收取高额加盟费。之所以山寨餐厅有可乘之机，主要还是因为绿茶餐厅的商标申请多次失败。市场分析称，虽然向港交所递交了招股书，但商标问题仍是绿茶餐厅一个亟待解决的问题。

(责编：吕骞、赵竹青)

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