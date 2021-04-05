朱健勇

原标题：起底“网络名医”背后：话务员按“话术”模板问诊

广告引流至私人微信 销售员按“话术”模板隔空问诊

“网络神医”如何卷走1.9亿元？

相比电视广告，近年流行起来的私域营销成为假医生和假专家的“沃土”。北京青年报记者据中国裁判文书网梳理发现，2019年以来，国内法院终审宣判的在微信端冒充医学专家卖假药、销售“医疗服务”且被定性为诈骗罪的案件共22件，其中涉及“假医生”328人，2.9万余人受害，涉案金额高达1.9亿元。

14名“销售员”共用一个虚假IP

隔空问诊的“老中医”，怎么让近3000人上当破财？中国裁判文书网披露了一起特大诈骗案二审判决书，涉案金额600余万元。广州盛通传媒有限公司是“许某怀”的创造者。法院查明后发现，“许某怀”为很多“销售员”一起共用的虚假个人IP。

太原市中级人民法院认定，罗某为团伙负责人，他为团伙成员注册微信、统一使用虚构的微信昵称“许某怀”及头像，由专人负责在网上发布广告诱骗被害人添加微信号，之后由丁某等14人分别以虚构的中医世家传承人“许某怀”本人或其学生名义，根据“话术”模板，使用微信等方式“问诊”，诱骗被害人高价购买“排毒贴”等不具有药品功效的产品。

针对一些尖锐的问题，比如定金不想交、质疑定金、担心效果等，他们也有相对应“话术”模板：“相互信任是第一步，如果一分钱的诚意金不愿意支付，老师担心配方被浪费”“老师八十高龄了，在乎的不是你的钱，在乎的是效果、是口碑”。其中，仅丁某在2019年5月至10月的诈骗事实就有347起，金额近45万元。

网络上，“名医”胡某平自称是湖北中医药大学教授，湖北中医院返聘专家，擅长熬制最低价1980元的“千金妍膏滋”。而实际上，她只是个负责扎针灸的退休厂医，根本不会熬膏药，她是被诈骗团伙老大肖某“策划包装”出来的。此外，肖某还雇用员工，共同冒充“老中医”接诊，不管得了什么病，都按照话术说是“典型的气血亏虚”，然后售卖膏药，共骗走900多名被害人348万余元。

话务员冒充“医学专家”隔空问诊

北青报记者梳理发现，此类犯罪多为团伙作案，公司组织机构细致，一般会分为推广部、销售部、客服部、回访部以及财务、人事部门等。

如郑州言之泰商贸有限公司，不但骨科分为骨科销售一部、骨科销售二部和骨科销售三部，还设有便秘销售部、风湿销售部、哮喘销售部、痛风销售部、乳腺销售部等多个销售部门。这些销售员全部被公司要求冒充“医学专家”或“专家助理”，通过微信和患者沟通，骗取对方信任，从而购买假药或购买带有欺骗性质的所谓医疗服务。

北青报记者统计发现，22起案件中，涉及“假医生”至少328人，其中有5个团伙雇用的“假医生”在20人以上，其中武汉永德康健康科技有限公司的“假医生”最多。判决书显示，2018年1月起，该公司先后招聘50人，在互联网搜索引擎、微信公众号等网络渠道发布大量治疗男性性功能障碍、前列腺炎的信息，吸引不特定公众通过广告中的二维码添加个人微信，之后该公司话务员按照“话术”内容冒充医生问诊、虚构治疗效果，将30元一盒购进的保健食品以300多元一盒的价格卖出。判决书披露，仅2018年1月到2019年3月一年多的时间，该公司就骗取了10950名被害人财物，共计约7000万元。

“假医生”团伙被认定电诈集团

大量的“假医生”为何会通过“网络问诊”？湖南岳阳市中院作出的一则刑事裁定书写出了“答案”：武汉某电子商务有限公司本来是个电话诈骗团伙，2017年1月，法定代表人谈某“认为以拨打电话的方式诈骗风险大，决定转型为微商经营”。

岳阳中院认定：2017年3月至2018年3月，40人进入公司当销售员，被害人添加微信好友后，销售员利用伪造的医疗机构执业许可证、中医医师执业许可证，且40人全部以“田氏补肾方中药世家传人田乐乐”的身份与病人交流，称病人“肾虚、气血不足”或“海绵体细胞受损”，以每套1000-4000元的价格销售“田氏补肾方”。在天润中医院案中，当地卫生局接到群众举报来查处时，犯罪分子很快搬离，分别藏身于三处小区继续冒充医生行骗。被告人徐某购买了监控软件安装到员工工作手机里，用以监控员工与病人聊天过程中是否出现“敏感词汇”。最终，这些假医生团伙被法院定性为电信诈骗犯罪集团。

法院认定他们构成诈骗罪的理由是：明知公司在销售药品、食品等产品过程中让销售人员假冒医生专家，故意夸大推销的普通药品或食品的功效，误导被害人，为了赚取薪金，仍然听从安排，按照欺骗话术欺骗被害人高价购买产品，符合诈骗罪的构成要件。

内存

看看骗子们有多大胆？

22件案件中，通过自建微信公众号实施诈骗的案件只有1起。

判决书显示，2017年6月至10月，赵某、王某和李某注册微信公众号，宣称能治疗乳腺疾病。广西病人何某看到内容后，分别添加了三名被告人的微信。三被告人先后冒充医院主任、医生等身份，通过连环套的方式骗取何某39.95万元。

在广州享天生物科技有限公司案中，这些“假医生”陈某雇用钟某等9人担任销售部业务员，冒充“老中医”“军医”进行虚假诊疗，谎称被害人肾虚、肾亏，借此推销“北京同仁堂诚安药业有限公司”生产的“黑松露杜仲雄花片”。北京同仁堂(集团)有限责任公司给司法机关复函说明情况：“北京同仁堂诚安药业有限公司”并非该公司子公司，同仁堂与其无任何关系，该公司及旗下子公司也没有“黑松露杜仲雄花片”这个产品。

(责编：吕骞、赵竹青)