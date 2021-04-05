人民网北京4月5日电 （许维娜）日前，融创中国控股有限公司（01918.HK，下称“融创中国”）发布了2020财年业绩公告。公告显示，融创中国2020年收入约为2305.9亿元，同比增长约36.2%；公司拥有人应占溢利约为356.4亿元，同比增长约36.9%。

人民网财经了解到，针对供给层面的房地产企业负债率过高等现象，去年监管部门首次提出了“三道红线”的管理理念，即剔除预收款的资产负债率不得大于70%、净负债率不得大于100%、现金短债比不得小于1倍。

公告显示，融创中国上述三项指标的数据分别为78.3%、96%、1.08倍。据了解，“三道红线”新规根据企业触发情况，将其划分为“红、橙、黄、绿”四个档位，三项指标均触线的企业属于“红档”，三项指标均达标的企业则属于“绿档”，“橙档”和“黄档”介于两者之间。

财报数据显示，融创中国2020年末上市公司的净负债率、非受限现金短债比两项指标已经达标，从“红档”降至了“黄档”，剔除预收款的资产负债率则仍未达标。

实际上，尽管融创中国在净负债率、非受限现金短债比上实现达标，但仍位于触线边缘。具体来看，融创中国在期末的非受限现金短债比为1.08倍，比期初的0.57倍有大幅提高。2020年底，公司的合同负债达到2737.6亿元，但融创中国持有非受限现金余额为987.1亿元，比年初的779.4亿元增加了207.7亿元。

一位不愿透露姓名的行业分析师告诉人民网财经，从公告的数据可以看出，在接下来的一年里，融创中国面临着大量的资金支出。

数据显示，融创中国持有的987.1亿元非受限现金资源，仅可以覆盖916.1亿元的短期有息债务。与此同时，融创中国今年还将支付约2020.8亿元贸易及其他应付款。其中，对关联公司的应付款达到了约689亿元，当期税项负债约为472.9亿元。

与之对应的，融创中国在今年可以收回的贸易及其他应收款约为610亿元，应收关联公司款项约为389.3亿元，预付所得税约为87.6亿元。据测算，此类应付科目与应收科目形成了一定差额。

公告显示，期末，融创中国借贷总额约为3034.4亿元，较期初整体规模有所减少。利息开支则约为289亿元，其中资本化的财务成本约为278亿元，即上市公司对该部分利息进行了资本化处理，相当于在期内这些利息开支被列入了项目开发成本，并未计入费用。

通过测算，2020年，融创中国采用资本化利息金额所占利息开支比例达到了96.2%，上年同期则为85.1%，增加了11.1个百分点。

上述分析师向人民网财经表示，实际上，2020年，融创中国在开发项目上的盈利能力有所下滑。期内，融创中国的毛利率为21%，比上年同期的24.5%下降了3.5个百分点。

该分析师最后表示，利息资本化的会计处理和期内出售的所持金科股份股票，推高了融创中国在2020年的盈利水平，也成为融创中国在净负债率指标上实现达标的关键操作。

(责编：赵竹青、章斐然)