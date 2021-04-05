港珠澳大桥珠海口岸曾在2019年获得鲁班奖。受访者供图

人民网北京4月5日电 （黄盛）在内蒙古赤峰市的生态扶贫产业园农业暖棚里，在“塔林花”牛羊肉的前端养殖中，中化集团推广的MAP模式(现代农业平台)，推进了农业数字化，帮助农民“种出好品质，卖出好价钱”。

在武汉长江文创产业园工地现场，中国建筑的数字化、精益化施工管理，让塔吊指挥实现无人化、自动化。让传统的建筑工地成为智慧化的实践前沿。

在港珠澳大桥的桥头堡珠海口岸，基于5G的智慧口岸给粤港澳三地旅客提供了智能化的服务，“智能停车场”里的预约停车位、反向寻车、空位寻找等让旅客出行更加便利。

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近年来，国有企业借助信息化新技术，积极进行数字化转型，在产品创新数字化、生产运营智能化、用户服务敏捷化、产业体系生态化上迈出坚实步伐。同时也要看到，国企数字化转型是一项系统化工程，需要打破企业信息壁垒、建立统一的数据标准挖掘数据价值，加速培育数字化转型人才，形成适合自身特点、系统成熟、端到端的行业细分解决方案。

数字化提升生产效率

日前，在国新办新闻发布会上，国务院国资委科技创新和社会责任局局长苟坪介绍说，国有企业不断深化数字技术与生产经营的融合，中央企业三分之二的研发单位实现三维数字化建模和仿真，半数以上建成了产业链数字化生态协同平台。

此前，国资委发布了《关于发布2020年国有企业数字化转型典型案例的通知》（下称《案例》），遴选并发布了产品服务创新、生产运营智能化等8类100个典型案例，促进国有企业数字化转型互学互鉴。

在《案例》中，珠海创投港珠澳大桥珠海口岸运营管理有限公司（下称“口岸公司”）成为数字化转型典型。2017年底，口岸公司成立信息部，时任珠海投资控股有限公司董事长、党委书记鲁君驷认为，“打造一流口岸”要采用数字化手段、利用先进技术打造“智慧口岸”，实现口岸的高效管理。

目前，智慧口岸“基于5G的智慧口岸应用项目”初步建成人工智能应用系统、物联网应用系统、口岸态势感知系统、可视化智慧运营管理平台，以及集出行服务、通关服务、商旅服务、信息发布等服务内容于一体的一站式智慧服务门户，初步实现口岸运行智能化、综合管理高效化、指挥调度可视化、通关服务便利化。

利用自身核心业务场景，推动数字化转型是不少国企选择的路径。中化集团通过打造化工品线上交易平台壹化网，实现获客、交易、配送等交易环节的全过程在线化、数字化运营；研发“66”云链，通过打造集仓储、运输为一体的石化供应链数字基础设施，为货主、承运方提供全程可视、智能调度、评级评价等服务，服务石化产品公路运输的全过程管控。

国资委机械工业经济管理研究院两化融合协同创新中心主任宋嘉在接受人民网采访时表示，数字化转型最关键的是对产业数字化的意义、作用及变革的深入理解。数字化的主要作用在于提高生产经营的边际效应，提高效率、良品率，降低误差。随着5G等信息技术的快速发展，国有企业要进一步推动产业升级，探索更具价值的产业结构和商业模式。

仿、效、创 探索个性化解决方案

在国有企业数字化发展的实践过程中，转型不仅是技术层面的更新升级，更是企业经营理念、战略、组织、运营等全方位的变革，需要从全局谋划。同时，数字化转型面临着技术革新换代、业务模式升级、人才培养等挑战。

“现在我们边干边学、边摸索边总结，希望通过不断更新、完善，形成一套真正适合自身的转型路径。”中化集团相关负责人坦言，集团在经历信息壁垒加速破壁的过程，正在加快组织变革，建立并调整与转型相匹配的组织机构，培育数字化的组织架构和企业文化氛围；同时也在建立统一的数据标准，特别是统筹境内外企业数据管理，实现数据自由流动。并在挖掘数据资产价值上，进一步做工作。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才对人民网表示，数字技术对传统产业的改造涉及多个行业、多种应用场景，在不同行业领域中的转型应用方案也千差万别。但最终是要通过数字化转型，提高企业生产效率，提高人民的生活品质。

徐洪才认为，国有企业涉及不同类型的产业，其数字化转型不单纯只是数字化技术的改造，而是一个系统化工程，需要工业互联网、5G、大数据等多种智能技术作为底层架构，以及人才、资金等多方面配套协同。在数字化转型过程中，国有企业由于涉足的不同行业差异较大，要根据自身的行业特点，寻找适合业务需求的数字化转型方案。

宋嘉建议，国有企业要深刻认识到很多原有优势将被抹平,在进行数字化转型时，要加强对人工智能、大数据的应用。

也有业界人士表示，国有企业在数字化转型时常面临企业信息壁垒高、内部缺少协同、重建设轻应用等问题，系统成熟的、端到端的细分解决方案仍然较少。

“建议通过央地协同，推进实施行动计划，统筹推进数字产业化、产业数字化、治理现代化的变革。发挥重点行业企业数字化转型示范作用，选出一批数字化转型试点企业。解决一批‘卡脖子’的关键核心技术，实现关键核心技术自主可控。”业界人士建议，国有企业要在理解数字化转型的重要性基础上，结合自身产业特点，探索出个性化的数字化方案，从而进一步激活企业的市场活力和创新能动性。

(责编：赵竹青、章斐然)