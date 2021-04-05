原标题：这种进口水果也降价了！连“果干”都卖爆了！

降价！继车厘子后，这种进口水果，价格也降了！连“果干”都卖爆了！

随着消费者对进口水果的需求不断提升，山竹、车厘子等等昔日的高档水果，价格也逐渐变得亲民。眼下，又到了水果销售的旺季，央视财经记者也赶赴广西凭祥进行了探访。

记者来到了我国最大的陆路水果进口口岸——友谊关口岸。随着大家对进口水果需求的日益增长，这里每天都是一片繁忙景象。马上就是泰国榴莲大量上市的季节，到时一车车新鲜采摘的榴莲将会从这里走向大家的餐桌。

在进境后的查验平台，记者看到，火龙果、榴莲、西瓜等等水果都在等待抽检。据了解，1、2月份，从友谊关口岸进口水果货值共计6.4亿元，时令的鲜榴莲、火龙果等进口总值均有不小增长。

记者注意到，从车上卸下的榴莲、西瓜上面，都贴着一张小小的溯源码，用手机扫描之后，果园位置、进口商及进境口岸信息一应俱全。查验关员告诉记者，半个月之后就将迎来水果旺季，他们此刻已在着手准备。

记者了解到，陆路口岸忙碌得热火朝天，一方面是得益于进口水果的需求日益增大；另一方面，全球海运物流受阻，海运运价居高不下，对物流时效性要求更高的水果便更多地从陆路运输。物流公司的工作人员告诉记者，疫情以来，陆路运输运价很稳定，时效也有保证。

随着天气变化，进口车厘子逐渐退市，榴莲的旺季还有半个月。那么现在市场上最受欢迎的进口水果是什么呢？价格又有怎样的变化呢？

在广西凭祥最大的水果交易市场，记者遇到了进口水果经销商杨晓文。杨晓文从上世纪九十年代开始，就跟着父辈一起经营着进口芒果的生意。二十多年的时间里，他切实感受着进口水果市场需求的巨变。

杨晓文说，以前一天卖一柜(1000箱)都卖不掉，到现在一天轻松卖十柜。目前，线上渠道占到他总体销售的三分之一。疫情稳定之后，线上线下销售都在增长，今年的销量更是上了一个新的台阶。对比去年同期翻了一倍，基本上没有剩货。

杨晓文告诉记者，今年芒果的销量增加了，但是从采购价格到销售价格都降低了，消费者、经销商们都能获益。前年的价格很高，去年的相对低一点，今年平稳一些，一公斤少了一元多。

受益于芒果量价变化的，还有果干加工企业。在凭祥最大的芒果加工厂，一条条生产线上，新鲜的芒果干正在被装袋装箱。记者在企业刚刚公布的财报中看到，去年果干产品贡献了全公司8.27%的营收，同比增长86.54%，是增幅最大的品类。企业负责人告诉记者，他们如今每天都保持在二三十吨的产能。

广西某食品有限公司生产总监 花清 ：主要有两大产品，芒果干、榴莲。芒果干的增长较大，今年3月份销量同比去年增加了30%多。

(责编：赵竹青、吕骞)