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央行优化债券交易流通机制安排 提高债券交易流通效率

2021年04月05日10:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月5日电（记者吴雨）为进一步提高债券市场服务实体经济能力、便利债券市场主体，中国人民银行日前发布公告，对相关条款进行了修改，进一步优化债券交易流通机制安排，提高债券交易流通效率。

　　在银行间市场债券交易流通相关服务方面，公告明确了基础设施机构之间通过建立系统直连的方式，落实电子化传输的要求。不再要求发行人或主承销商向同业拆借中心提供初始持有人名单及持有量。强化基础设施机构的中介服务职能。

　　人民银行相关人士表示，公告的发布有利于提高债券交易流通效率，增强债券市场服务实体经济能力。下一步，人民银行将继续完善银行间债券市场交易制度，指导基础设施机构做好服务工作，促进市场持续高质量发展。

(责编：牛镛、胡永秋)

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