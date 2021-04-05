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“古明楼”首次携手亮相糖酒会 四大“网红”单品香醉成都

2021年04月05日11:39 | 来源：人民网-食品频道
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“醉”美人间四月天，素有酒业“风向标”和“晴雨表”之称的糖酒会在成都举行。

4月3日，古井贡酒春糖展厅开放的第一天，古井贡酒携手黄鹤楼、老明光共同向消费者、客商展示“三个品牌”“四种香型”“三地产区”独特的酿酒工艺、独特的酒文化。

今年的古井贡酒展厅，依旧在四川省人大会议中心大成宾馆，这是自2015年的春糖会，古井贡酒连续6年整层包租场地，精心布置近2000平方米的独立展厅。步入展厅，巨大的年份原浆·古20和年份原浆·年三十模型吸引了众多消费者、客户驻足拍照。

据悉，2021年，古井贡酒与明光酒业达成战略合作后，古井贡酒成为拥有“三个品牌”“四种香型”“三地产区”的中国名酒企业。古井贡酒、黄鹤楼、明光酒业三大品牌的核心产品布局，也凸显了古井贡酒聚焦白酒主业的战略，吸引了众多客商关注。

4月4日上午，古井集团党委书记、董事长梁金辉来到成都，在“古明楼”展厅会见天明集团创始人兼董事长、天明民权葡萄酒名誉董事长姜明一行，并介绍“古明楼”三个品牌“四种香型”的代表作，“浓香型”年份原浆古20、“古香型”年份原浆·年三十、“大清香”黄鹤楼75°光瓶酒和“明绿香型”明绿液御酒（53°）。

“2020就喝古20”这句朗朗上口的广告语至今还深深印在消费者脑海中，作为古井贡酒次高端价格带的一支战略大单品，年份原浆·古20当仁不让的成为古井贡酒全国化的“战略武器”。

作为古井贡酒的高端产品，年份原浆·年三十是古井贡酒经过长达10年的科研试验、大胆创新，推出的首款“古香型”白酒，其独特的文化风格、香型风格和独特口感，吸引众多客户询问了解。

2020年，为纪念武汉这座英雄的城市，向战“疫”英雄致敬，黄鹤楼特别推出“黄鹤楼75°大清香纪念酒”，注重收藏价值、独特工艺、稀缺品质。

古明携手后的首款战略大单品明绿液御酒（53°）在行业内首次亮相，“复古+现代”的包装极具辨识度，同时在价格定位上也让明绿香型的价值得到了释放，现场嘉宾品鉴后纷纷赞不绝口。

展厅入门两侧，古井老名酒——古井贡酒第六代，古井贡酒·老瓷贡，古井小瓶装白酒——小罍子酒等展台也异常活跃。展台负责人介绍，这些“高性价比好酒”，吸引了来自内蒙、新疆、河南等全国各地的客户争相咨询。（邓聪慧）

(责编：赵竹青、吕骞)

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