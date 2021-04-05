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黔酒股份发布《贵州酱香白酒地图》

2021年04月05日11:49 | 来源：人民网
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4月3日下午，“一脉相承 黔造酱香”《贵州酱香白酒地图》首发暨黔酒一号战略发布会在四川成都举行。此次活动，贵州黔酒股份有限公司（下文简称黔酒股份）在会上发布了百科全书式的《贵州酱香白酒地图》 ，并以企业“黔酒一号”系列产品为主规划了具体发展战略。

一条河 一份传承

“从地域上讲，一脉赤水流经贵州，养育出大量酱香名酒品牌，使“黔人善酿”的美名远播天下；从工艺上讲，黔酒一号作为后起之秀，尊重黔酒文化，承接黔酒工艺，既是“黔人善酿”美名的继承者，也是发扬者。” 贵州黔酒股份有限公司副董事长、贵州黔酒营销有限公司董事长万兴贵说到，“无论是黔酒股份还是自己，对于产区历史及赤水河都有很深的感情，对于产区心怀感恩，是我们企业品牌文化的一部分。”

会上，贵州大学食品与酿酒工程学院院长邱树毅谈及贵州白酒提到，酱酒品质与生态环境密切联系在一起，赤水河、茅台镇，这里的高粱、泥土、空气、微生物，共同造就了顶级酱酒的卓越品质。酱酒生态价值将是未来高端消费所关注的重点，成为更多消费者的健康之选、品位之选。

赤水河被视为酱酒的“生命”， 据2019年数据这里聚集了酱香型白酒80%以上的产能。2020年中国酱香酒产业产能约60万千升，约占中国白酒行业产能的8%，占中国白酒行业利润的39.7%，其中仁怀产区总产能约25.6万升，总产值过1400亿，其核心地位可见一斑。酱酒热度日渐高涨，酱酒利润走势持续上升，核心区优质酱酒也成为了稀缺资源。

而黔酒股份在世界酱酒核心产区仁怀市坐拥三大酿酒基地，茅台镇（含仁溪、上坪、云柳）、鲁班镇和五马镇，占地面积累计达147333.72 平方米。年产大曲酱香现已超过4500吨，现陈年窖藏大曲酱香白酒达8500余吨，实力雄厚。

一本书 一份历史

贵州黔酒股份有限公司董事长张方利认为，不懂酒地理，就不知道好酒的标准，酒的好坏与产区息息相关。赤水中游的仁怀有着深厚的地理人文环境，绝不是一句空话，这也是我对黔酒一号的底气所在。

“在酱酒领域，百度和高德发挥不了作用，就得了解一下酱香白酒地图。酒地理还有很多的浩渺等着探索，贵州酱香白酒地图让我们更加深刻了解黔酒。” 张方利说。

中国酒类流通协会常务副会长刘员评价《贵州酱香白酒地图》是“需求侧管理”的一种有益做法，面向消费者的酱酒核心产区教育，面向市场的酱酒核心品牌教育，都是管理、引导和扩大需求的重要行动。相信通过这些工作的实施，酱酒市场将更加壮大，“黔酒一号”将更据上游。

“在过去很长一段时间里，很多酱酒企业是依靠“天赋”吃饭，顶级产区、传统工艺，概括起来就是“12987”优势。而面对消费升级，面对广大的中高收入人群，面对有利的宏观政策，我们更要强化企业内功，在现代化管理、产业链优势上做文章，打造差异化、个性化的优势，唯有这样，才能适应新发展阶段，开创新发展格局。”中国酒类流通协会秘书长秦书尧在活动现场发言说到。

一瓶酒 一份坚守

据介绍，2020年全国酱香白酒行业产量60万千升，占整个白酒业8%，销售收入1539亿，占整个白酒业的27.31%，利润总额630亿，利润占整个白酒行业近40%。

万兴贵预计，2025年整个酱香白酒市场的规模突破5000亿，销售规模突破3000亿。

对此，万兴贵提出了黔酒股份的战略计划，未来黔酒股份将实施1345战略，即一个品牌核心、三个终端服务品牌，四个重点品牌产品体系，5个重点区域战略市场。未来五年，黔酒一号的销售额要突破10个亿以上，10年我们目标20亿、30亿不断突进，进入仁怀酱香白酒第二阵营。2025年黔酒股份成为仁怀酱香白酒第三品牌梯队引领者之一，2030年仁怀酱香白酒第二品牌力量。明确贵州黔酒股份有限公司的目标是做贵州白酒文化的引领。

张方利坚信：“做品牌，是企业致力于长期发展的必然；品牌作为一个认知符号，其背后承载着企业价值观和文化追求，其附带价值远远大于产品生产和销售规模所产生的价值。”

(责编：赵竹青、吕骞)

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