原标题：2021春糖迎来名酒首秀：舍得酒业千商盛会举行

春来万物生，花重锦官城。4月3日，万商齐聚蓉城之际，成都迎来了第104届糖酒会，也迎来了名酒企业首秀——舍得酒业2021年经销商大会。大会主题为“沱牌舍得老酒起航，同舟奋进创造辉煌”，上千名沱牌舍得经销商从全国各地赶来，共赴盛会。

会场大咖齐聚，高朋满座。四川省遂宁市委副书记、市长邓正权，四川省遂宁市副市长陈伐，复星国际董事长郭广昌，中国酒业协会副秘书长、中国酒业协会白酒分会秘书长甘权，江南大学副校长、中国酒业协会白酒技术委员会副主任徐岩，四川省射洪市委副书记、市长王能，复星全球合伙人、复星国际副总裁石琨，复星全球合伙人、豫园股份副总裁吴毅飞，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事长杨陵江，沱牌舍得集团党委书记王勇，沱牌舍得集团总裁杨中淇出席了本次大会。舍得酒业股份有限公司董事长张树平致欢迎词，舍得酒业股份有限公司副董事长、总裁蒲吉洲做大会主题发言。

会上，舍得酒业官宣了公司发展战略，发布了老酒战略升级体系，全面解析2021年的营销策略，同时还和江南大学签约揭牌中国首个“老酒研究院”。舍得新品——舍得【中国红一百年纪念酒】，沱牌新品——“六粮浓香”也在活动现场亮相。

与会的专家和全国经销商纷纷表示，这场千商大会不仅展示了舍得酒业的强大实力和全新面貌，也让公众清晰看到政府高度支持、协会高度扶持、复星全面赋能，舍得酒业走上了真正的更广阔的复兴之路，迎来福星高照。

聚焦“五大坚持” 不负各方期望

遂宁市委副书记、市长邓正权对舍得酒业去年的成绩表示高度肯定，遂宁将在四川省委、省政府的坚强领导和大力支持下，认真落实“川酒振兴”计划，将白酒产业作为全市优势特色产业的重点来抓，大力支持川酒“六朵金花”之一的舍得酒业发展壮大。同时，他还提出了“三大希望”：希望舍得酒业坚守白酒主业，做大做强回报社会，回报投资者；希望广大经销商坚定信心，共同发展，共享企业发展红利；希望复星集团秉承合作初心，发挥资源优势，支持舍得酒业高质量发展。

遂宁市委副书记、市长邓正权

2020年，是舍得酒业不平凡的一年。舍得酒业董事长张树平说：“在党和各级政府的坚强领导下，在社会各界大力支持合作下，公司各项工作都上了新的台阶，特别是风险得到了控制和解决。舍得迎来了复星豫园成功入主，迎来了福星高照。”

舍得酒业董事长张树平

张树平表示，2021年是沱牌舍得攀登新的高峰，实现质的飞跃的一年，更是实现“梦想”的关键之年。舍得酒业将在政府的领导下，实现企业的高质量发展，不负政府、行业、经销商的期望。同时，他提出今年公司工作将聚焦“五大坚持”：坚持“以酒业为主，文化赋能”的发展方向；坚持“生态酿酒，绿色发展”的发展理念；坚持“老酒、双品牌、年轻化、国际化”的发展战略；坚持“近期、中期、远期”的发展目标；坚持“厂商一家，共创共赢”的发展宗旨。

三大动因，郭广昌首次回应为何投资舍得酒业

2020年12月31日，复星集团旗下子公司上海豫园股份竞得沱牌舍得集团70%股份，正式成为舍得酒业间接控股股东。舍得酒业自此正式加入“复星大家庭”。

在舍得酒业千人经销商大会上，复星国际董事长郭广昌莅临现场并发表讲话，首次回应投资舍得酒业的三大动因。一是情怀，对沱牌舍得感情深厚；二是老酒战略独一无二，老酒储量行业领先，看好舍得酒业未来发展；三是舍得的名字好，文化属性强，舍得的消费者都是有文化品位的人。

复星国际董事长郭广昌

郭广昌说到：“沱牌舍得历经数十年积累，拥有强大的品牌实力。我一直对好品牌、好产品有一种敬畏之心，所以我希望能尽我们所能为这样的好酒、好品牌赋能，推动沱牌舍得的高质量发展。”

基于此，郭广昌表示将从四个方面助推舍得酒业的发展：希望复星的生态资源能够充分嫁接沱牌舍得，产生乘数效应；希望舍得酒业以科技为翅膀，进一步创新；希望越来越多的年轻人懂得舍得智慧，懂得品味白酒的美好；希望舍得能够代表中国白酒走向世界。

科技赋能，老酒战略再升级

老酒战略是舍得酒业基于消费体验升级的市场环境、公司持续的生态建设成果、正向的品牌积累及行业领先的老酒储量等优势提出的差异化战略。舍得酒业通过实施老酒战略，持续传播老酒文化、强化舍得品牌、推广老酒产品、引导老酒消费、进化厂商关系，在白酒行业发出老酒消费最强音，舍得已成为中国老酒品类的领导者。

舍得酒业副董事长、总裁蒲吉洲在现场发表了以《生态、文化、科技三领先，老酒战略永续航》为主题的演讲，并阐释了舍得老酒战略的“四维定位”：老酒战略是一种追求极致品质的产品主义；老酒战略是以健康体验为核心的消费者至上导向；老酒战略是穿透商业“利他”本质的客户思维；老酒战略是基于“坚持做正确的事，坚持做需要时间积累的事”的长期主义文化。

舍得酒业副董事长、总裁蒲吉洲

基于此，在生态与文化的基础上，舍得酒业今年重点加强科技对老酒的赋能，继续增大科技投入，持续深化与科研院所的合作，获取创新能力，继续完善酿酒工业生态体系的建设，量化和进一步提高老酒中的健康因子，让消费者得到更加直观、健康的体验。

中国酒业协会副秘书长、中国酒业协会白酒分会秘书长甘权

活动现场，由舍得酒业和江南大学联合打造的行业首个老酒研究院——“中国舍得陈酿老酒研究院”正式成立。中国酒业协会副秘书长、中国酒业协会白酒分会秘书长甘权评价到，舍得酒业与江南大学强强联合，双方围绕陈酿老酒的“风味价值-健康价值-收藏价值”开展研究，致力于打造和构建白酒行业具有国际领先水平的老酒研发平台，对推动整个酿酒产业的技术进步有着非常重要的作用。江南大学副校长、中国酒业协会白酒技术委员会副主任徐岩表示，中国老酒研究院将国际最新的微生物组学、风味感官科学和人类健康科学研究融合起来，为老酒创新发展提供科技支撑。

江南大学副校长、中国酒业协会白酒技术委员会副主任徐岩

2017年，舍得酒业便与遂宁射洪政府、四川轻化工大学三方一起成立了“中国生态酿酒产业技术研究院”，致力于围绕传统固态白酒酿酒环境中独特的生物多样性及生态产品酿造机理，进一步拓展生态酿酒研究的深度和广度。

白酒专家表示，中国白酒高品质价值支撑有两个，一个是生态环境，一个是老酒基酒。生态是品质的最佳护航者，是生产者的匠心体现；老酒，是白酒品质的最高表达，能被消费者直接感知。舍得同时拥有“生态酿酒”、“老酒储备”这两张酿造高端白酒的王牌，还通过成立研究院进行专项科技研究，让公司的发展有了有力的科技抓手。

江南大学、舍得酒业“中国舍得陈酿老酒研究院”签约揭牌仪式

舍得沱牌双品牌战略迎战未来

众所周知，舍得酒业拥有“舍得”、“沱牌”两大核心品牌。舍得主攻中高端市场，在老酒加持、超级大IP赋能下，舍得已成为深受中国高净值人群青睐的老酒品牌；而沱牌有中国名酒和中华老字号的强大背书，深受国民认可。沱牌舍得双品牌相辅相成，覆盖浓香品类全价格段，为舍得酒业的发展提供强大的成长势能与品牌竞争力。

张树平和蒲吉洲在大会上清晰提出：舍得酒业将坚定实施双品牌战略，将舍得打造为中国老酒第一品牌，让沱牌唤醒国民记忆，焕新国民名酒形象，重回千家万户餐桌，形成双品牌并驾齐驱的格局。

舍得酒业已为沱牌的复兴制定了路线图：公司将持续加强“沱牌”的产品线配置，扩充销售团队及加大市场投入，以大众耳熟能详的“悠悠岁月酒，滴滴沱牌情”为宣传口号，唤醒几代消费者的美好记忆，以“中国名酒沱牌曲酒”为龙头，以高线光瓶为突破口，以定制产品、区域产品为补充，恢复老市场、老产品、老客户、老渠道，让沱牌重归老百姓最喜爱的中国名酒品牌。

千商齐聚，同舟奋进共创辉煌

大会举行了经销商表彰活动，现场为48名经销商颁发了奖杯与证书。

一直以来，舍得酒业将经销商当做最亲密的战友，坚持建设新型厂商关系，与经销商共享老酒红利。2020年，舍得酒业共开展老酒培训2000多场，覆盖50000多名经销商、烟酒店老板和核心消费者；协助各地经销商开展1500多场名酒进名企活动，市场迸发出蓬勃生机。

蒲吉洲在公司发展战略主题演讲中强调，经销商是舍得酒业的家人，是老酒战略推进过程中最重要的盟友。舍得酒业将贯彻唯一性、长期性、灵活性、低投入、高回报、可回收的原则，历史上的问题可以本着务实的原则制订过渡方案，厂商共建的核心就是长期性，就是必须与客户长期共存、共建、共赢。

接下来，舍得酒业将进一步强化经销商的评价激励体系，进化厂商合作关系，建立起基于长期主义的共赢生态，坚持投入包括《舍得智慧人物》、智慧之旅、智慧俱乐部、名酒进名企等有效市场动作，通过数字化手段管理计划、管理价格、管理库存、管理费用，进一步发挥全国共享仓库的优势，减少经销商的资金压力，提升销售终端和消费者的体验。从而与各经销商达成长期的、稳定的、和谐的合作关系。

舍得酒业营销公司总经理王维龙说到，新的一年，公司将进一步落实老酒战略之下的渠道策略——“3+6+4”模式，为经销商提供更好的服务，与广大经销商一起共享老酒红利。

舍得酒业营销公司总经理王维龙

在老酒战略、双品牌战略、年轻化战略、国际化战略的驱动下，在复星集团强大的品牌集群资源支持下，舍得酒业迎来了最好的发展时机。一场千商大会，展现的不仅是舍得酒业强大的企业实力、厂商关系和市场基础，还有未来发展的无限可能，相信融入复星的舍得，定能迎来舍得的复兴。

(责编：赵竹青、吕骞)