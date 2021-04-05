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100位院士专家合力！从产业基础入手破解“卡脖子”难题

2021年04月05日12:24 | 来源：人民网
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人民网北京4月5日电 （赵竹青）据中国工程院消息，4月2日，国家产业基础专家委员会在京正式成立。该委员会由100位院士、专家组成，作为专业化、战略性决策参谋机构，将围绕产业基础高级化，为党中央国务院及相关政府主管部门的决策提供准确、前瞻、及时的咨询建议。

中国工程院党组书记、院长李晓红院士表示，国际环境日趋复杂，特别是部分国家对我国在科技、产业方面实施封锁、脱钩、“卡脖子”，更凸显了加快提升产业基础能力的必要性和紧迫性。国家产业基础专家委员会要汇聚工程科技界广大院士专家智力资源，做好参谋机构，服务支撑国家主管部门，协调行业、企业各方力量，共同推进产业基础能力提升。

工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆强调，要坚持以国家“十四五”规划和2035年远景目标纲要为指引，重点做好四方面工作。一是加强工作统筹，做好顶层设计；二是加强创新驱动，做好补短板锻长板；三是加强应用牵引，做好自主产品推广；四是加强培育引导，支持企业做大做强。

陈学东院士代表全体委员表示，将不辱使命、恪尽职守、凝心聚力，发挥专业特长，以科学咨询支撑科学决策，为实现产业基础高级化，推动制造强国建设贡献力量。

(责编：赵竹青、章斐然)

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