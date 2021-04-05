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“四最”杨凌：奋力博取世界级农科高峰

2021年04月05日15:24 | 来源：环球网
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由人民日报社指导、《环球时报》社主办的首届环球城市招商引资推介大会暨2020中国城市投资吸引力指数发布会4月2日在京举行。大会围绕当前阶段的招商引资，研讨新理念、对接新产业，聚焦新动能，为各级政府、园区和企业搭建双循环新发展格局下的招商引资平台。

经过20多年的艰苦创业，杨凌已从昔日的关中小镇嬗变为在海内外颇具影响力的“农科新城”，正朝着干旱半干旱地区农业科技创新推广核心区，新时代乡村振兴、特色现代农业发展引领示范区奋力迈进。

杨凌示范区党工委委员、管委会副主任程津庆在大会现场说，现在的杨凌可以用“四最”概况：历史“最”悠久的农科新城、资源“最”富集的农科教基地、主题“最”鲜明的农业自贸片区、交流“最”活跃的农业国际合作中心。

杨凌坚持“政产学研用”一体化发展机制，实施“区校一体、融合发展”战略，按照围绕产业链部署创新链的思路，组织实施产学研用协同创新重大项目。在全国建立了318个农业科技示范推广基地，促进各类科技成果在杨凌展示交易、转移转化。构建形成了创业能力培育、创业孵化、创业资源共享、创业投融资“四位一体”的创业工作体系。

杨凌拥有完善的涉农产业体系。围绕建设涉农工业战略高地，持续放大创新链、产业链、资金链、人才链、政策链“五链协同”效应，大力抓招商、上项目、促投资、稳增长，形成了现代种业、生物医药、涉农装备制造、食品加工、人工智能设施农业、环保农资、休闲农业、农业科技服务业等特色鲜明的主导产业，先后在哈萨克斯坦、乌克兰等8个国家建设了海外农业园区，累计吸引先正达种业、嘉吉等85家涉农外资龙头企业入区发展。

作为全国首个农业高新区，唯一的农业自贸区、综保区，上合组织农业技术交流培训示范区基地，杨凌示范区紧紧围绕国家粮食战略和乡村振兴战略，扎实践行国家使命，在强化农业科技创新同时，持续优化提升营商环境，全力打造中国农业领域最宽松最公正最开放的创新创业环境，加快推动农业科技成果产业化，奋力建设国际影响力的现代农业创新高地、人才高地和产业高地。

(责编：赵竹青、吕骞)

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