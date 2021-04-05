由人民日报社指导、《环球时报》社主办的首届环球城市招商引资推介大会暨2020中国城市投资吸引力指数发布会4月2日在京举行。大会围绕当前阶段的招商引资，研讨新理念、对接新产业，聚焦新动能，为各级政府、园区和企业搭建双循环新发展格局下的招商引资平台。

汉阴县县长刘飞霞说，近年来，汉阴坚持把优化投资环境、加强招商引资作为推动经济高质量发展的主要抓手，健全服务体系，优化发展环境，全力打造投资热土、政策洼地、创新高地，保持了经济社会持续健康发展。

汉阴在全省率先建成县级科技资源统筹中心，被列入全省科技创新驱动发展试点县。2020年完成专利申请95件，专利授权25件，荣获陕西省知识产权强县，目前正积极争创国家知识产权试点。制定帮助中小微企业应对疫情共渡难关若干措施，为企业和社会组织减免社保费、返还稳岗补贴1108万元。全年新增各类市场主体3511户，同比增长14.5%，总量达2.43万户。创新建立财信担保、还贷周转金、纾困基金等政策机制，组建创业就业担保、金融扶贫风险补偿等基金20余支。

汉阴以国家农业科技园区为抓手，延长富硒食品产业链条，引进IP6功能性食品生产、富硒茶、富硒优质水稻等项目，打造万吨级富硒功能性食品产业园；以创新驱动发展为引领，新型建材产业蓬勃发展，形成了建筑管材、钢化玻璃、工艺陶瓷等多个产业链条，努力打造全省循环发展示范区；以全域旅游为契机，充分挖掘文旅康养资源，重点实施凤堰古梯田、三沈文化产业园、陕澳中医药产业园等项目，努力打造文旅康养融合发展创新区。

为加速推进审批改革，汉阴在完成省级相对集中行政许可权试点基础上，加快推进省级政务服务标准化试点，在安康市率先建成县行政审批局，实现了“一枚印章管审批”。对标营商环境国际最高标准、最好水平，做精做细企业服务，最多“跑一次”和“不见面”审批比例达97%以上。

(责编：赵竹青、吕骞)