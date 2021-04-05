人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

陕西汉阴：全力打造秦巴山区投资热土政策洼地创新高地

2021年04月05日15:25 | 来源：环球网
小字号

由人民日报社指导、《环球时报》社主办的首届环球城市招商引资推介大会暨2020中国城市投资吸引力指数发布会4月2日在京举行。大会围绕当前阶段的招商引资，研讨新理念、对接新产业，聚焦新动能，为各级政府、园区和企业搭建双循环新发展格局下的招商引资平台。

汉阴县县长刘飞霞说，近年来，汉阴坚持把优化投资环境、加强招商引资作为推动经济高质量发展的主要抓手，健全服务体系，优化发展环境，全力打造投资热土、政策洼地、创新高地，保持了经济社会持续健康发展。

汉阴在全省率先建成县级科技资源统筹中心，被列入全省科技创新驱动发展试点县。2020年完成专利申请95件，专利授权25件，荣获陕西省知识产权强县，目前正积极争创国家知识产权试点。制定帮助中小微企业应对疫情共渡难关若干措施，为企业和社会组织减免社保费、返还稳岗补贴1108万元。全年新增各类市场主体3511户，同比增长14.5%，总量达2.43万户。创新建立财信担保、还贷周转金、纾困基金等政策机制，组建创业就业担保、金融扶贫风险补偿等基金20余支。

汉阴以国家农业科技园区为抓手，延长富硒食品产业链条，引进IP6功能性食品生产、富硒茶、富硒优质水稻等项目，打造万吨级富硒功能性食品产业园；以创新驱动发展为引领，新型建材产业蓬勃发展，形成了建筑管材、钢化玻璃、工艺陶瓷等多个产业链条，努力打造全省循环发展示范区；以全域旅游为契机，充分挖掘文旅康养资源，重点实施凤堰古梯田、三沈文化产业园、陕澳中医药产业园等项目，努力打造文旅康养融合发展创新区。

为加速推进审批改革，汉阴在完成省级相对集中行政许可权试点基础上，加快推进省级政务服务标准化试点，在安康市率先建成县行政审批局，实现了“一枚印章管审批”。对标营商环境国际最高标准、最好水平，做精做细企业服务，最多“跑一次”和“不见面”审批比例达97%以上。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
100位院士专家合力！从产业基础入手破解“卡脖子”难题
　　人民网北京4月5日电 （赵竹青）据中国工程院消息，4月2日，国家产业基础专家委员会在京正式成立。该委员会由100位院士、专家组成，作为专业化、战略性决策参谋机构，将围绕产业基础高级化，为党中央国务院及相关政府主管部门的决策提供准确、前瞻、及时的咨询建议。…
业界：国企要把握数字化变革趋势 构建创新驱动发展新抓手
　　港珠澳大桥珠海口岸曾在2019年获得鲁班奖。受访者供图 人民网北京4月5日电 （黄盛）在内蒙古赤峰市的生态扶贫产业园农业暖棚里，在“塔林花”牛羊肉的前端养殖中，中化集团推广的MAP模式(现代农业平台)，推进了农业数字化，帮助农民“种出好品质，卖出好价钱”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部