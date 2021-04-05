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国家税务总局曝光三起电子普通发票虚开违法典型案例

2021年04月05日19:10 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月5日电（记者王雨萧）为依法严厉打击利用电子普通发票虚开违法行为，各地税务部门会同公安等部门开展联合行动，接连破获多起电子普通发票虚开典型案件，国家税务总局最新曝光了三起典型案例。

　　案例一：济南警税成功破获“5·08”“7·21”电子普票虚开案。2020年7月，济南警税联合专案组在已破获虚开发票案件基础上，继续深挖、迅速出击，捣毁暴力虚开窝点2个，抓获犯罪嫌疑人8名。初步查明犯罪团伙通过大量注册空壳公司，向8000余家企业虚开增值税发票3万多份，涉案金额达30亿元，其中虚开电子普票2836份，虚开金额达1.72亿元。

　　案例二：广东打掉一个电子普票虚开犯罪团伙，查获“假企业”64户。2020年11月，广东警税创新运用信息化“战法”，组织开展“打虚14号”专案行动，成功打掉一个电子普票虚开犯罪团伙。初步查明，不法分子以办理网贷名义，诱导急需贷款人员挂名注册成立空壳公司，采取暴力虚开手段，向643户企业虚开电子普票1482份，虚开金额达1亿元。

　　案例三：重庆警税联手破获“11·18”电子普票虚开案。2020年12月，重庆警税联合国家税务总局驻重庆特派办，运用技术手段开展大数据分析，成功打掉盘踞在重庆、西安的电子普票虚开犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人5名，查获大量作案工具。经查，该虚开团伙控制空壳企业188户，向5173户企业或个人虚开增值税发票21338份，涉案金额3.68亿元，其中虚开电子普票7769份，虚开金额达4209万元。

　　国家税务总局稽查局有关负责人表示，随着电子发票推行范围逐步扩大，个别不法分子利用电子发票开具方便等特点，实施虚开发票违法行为，扰乱了税收经济秩序，侵害国家税收权益。税务部门将会同公安机关，对损害国家利益的税收违法犯罪个人和团伙，坚持以零容忍的态度“露头就打”。

(责编：牛镛、胡永秋)

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