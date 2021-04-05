中新网4月5日电 据文旅部微信公众号消息，综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，2021年清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

文旅部表示，国内旅游市场正在有序复苏，由于近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减(免)票等原因，旅游消费完全恢复尚需时日。

清明节假期，全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故，未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件。

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