新华社北京4月5日电（记者王优玲）记者5日从住房和城乡建设部了解到，该部门要求在推进疫情常态化防控的同时，要做好2021年城市排水防涝工作。

住房和城乡建设部近日发布通知，要求省级住房和城乡建设（水务）主管部门要坚决杜绝侥幸心理，克服麻痹松懈思想，强化防大汛、防极端降雨意识，督促本地区城市落实《住房和城乡建设部关于2021年全国城市排水防涝安全及重要易涝点整治责任人名单的通告》要求，将工作责任逐一落实到具体岗位和个人，消除责任盲区和监管空白。

通知要求，指导督促城市排水主管部门全面开展内涝积水隐患排查，建立清单和台账，力争汛前整治到位，对于汛前难以整治到位的，制定专门处置方案，防范安全事故；加强作业安全管理，按照当地疫情防控要求，做好设施维护养护从业人员卫生健康防护。

同时，开展应急演练，总结往年排水防涝工作中的难点堵点和暴露出的薄弱环节，有针对性地修订完善排水防涝应急预案；加快设施建设补短板，编制排水防涝系统化实施方案，着力用系统的方法解决城市内涝问题，统筹落实具体建设项目，加强施工质量管理，补齐排水防涝设施短板。

住房和城乡建设部强调，城市排水主管部门要加强与气象、应急管理、水利、公安、交通运输等部门的信息共享与联动，建立健全城区水系、排水管渠与周边江河湖海、水库等“联排联调”运行管理模式。按要求加强值班值守，掌握雨情、涝情、水情，迅速采取应对措施。严格执行汛期涝情“一日一报”制度，按时报告内涝积水基本情况、成因及应对措施等情况。采取多种方式加大城市排水防涝安全知识宣传力度，及时发布预警预报信息，第一时间回应社会关切。

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