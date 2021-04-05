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清明假期京城消费市场人气旺 服务消费增长超三成

2021年04月05日21:12 | 来源：中国新闻网
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中新网北京4月5日电 (记者 杜燕)2021年清明假期，北京商务部门重点监测的百货、超市、专业专卖店、餐饮和电商等业态百家企业实现销售额21.5亿元，同比增长12.6%，较2019年增长6.4%。这是北京市商务局介绍的。

春日潮品相约时尚，激发消费热情

商业企业借温暖春意，焕新优惠与潮流共振，开展特色主题促销。八达岭奥莱开启春季嘉年华，中粮祥云小镇swing风车季、休沐市集等惊喜开张，菜百首饰携手颐和园，打造国潮文创珠宝。

节日期间，监测的西单商场、君太百货等销售额同比增长超1倍。第三方数据显示，王府井、三里屯等22个全市重点商圈日均客流同比增长54.8%，恢复至2019年的七成。

节令商品正当季，缤纷上市成新宠

清明时节正逢春茶上市，各企业纷纷开展创意营销，升级消费新体验，为消费者带来春茶“第一口鲜”。

具有寒食节令特色的蜜麻花、青团等小吃备受欢迎。稻香村推出青团小礼盒，特色十足。马凯餐厅、同和居、惠丰推出传统豆沙、奶酪紫薯、鲜牛奶等多口味青团，外卖平台同步上线。护国寺小吃起源店的“寒食十三绝”可按口味选择不同组合。

节日期间，第三方平台茶叶类订单量同比增长1.5倍，较2019年增长近1倍；重点监测的烤肉季、马凯餐厅、稻香村销售额同比分别增长6.7倍、1.1倍和35%。

品春味享美食，味觉盛宴应春开席

餐饮企业推出应季菜，让京城百姓品春鲜。2021“春歌京点小吃文化节”联合60余家餐饮品牌，开展技艺绝活展示、品鉴、限时抢券等活动，107道畅销小吃、66道畅销早餐推介，展示北京饮食文化。

“咬春”正当时，餐饮企业推踏青套餐走俏市场。烤肉宛推出季节菜鲜虾炒鸡枞；同春园的酱牛肉、糯米藕，同和居的米粉肉、烧鸡等便携踏青菜备受青睐。

节日期间，监测全聚德、东来顺、大董等销售额同比增长超5倍；第三方数据显示，小吃快餐、饮品类、火锅、川菜交易位居前列。

寻春踏青休闲季，商旅文娱融合促消费

盛春赏景燃动京郊商业，休闲消费火热。清明节正值出游好时机，赏春景、购新物，商业企业抢抓商机，推低折扣专属活动。超市的出游食品、烧烤用品等陈列至显著位置便于选购。

节日期间，监测的双安商场、首创奥莱销售额同比分别增长207.6%和110.7%。

文旅活动轮番登场，服务消费增三成

清明假期，热门旅游线路、文化节、美景美食、游乐演出、网红打卡地花样来袭。全市推出26条清明节红色旅游线路，市属公园推出40项线上线下春游活动，打卡红色景点，体验非遗文化。

假期出游需求持续释放，京城游、短途游、亲子游受热捧，古北水镇等精品民宿“一房难求”，各大景区游客接待量、酒店入住量攀升。

银联大数据显示，全市服务性消费金额同比增长为34%，较2019年增长27.1%。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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