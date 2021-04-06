4月5日，小朋友在江苏省淮安市九龙湖公园开心游玩。

赵启瑞摄（人民视觉）

4月4日，游客在河北省邯郸市南堡乡万亩桃园景区自拍。

新华社记者 王 晓摄

4月4日，游客在浙江省宁波市江北区慈城古镇观看杂技演出。

董小飞摄（人民视觉）

4月5日，游客在山东省沂南县红石寨景区体验摩托艇。

王彦冰摄（人民视觉）

本报北京4月5日电 （记者王珂）记者5日从文化和旅游部获悉，综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，清明节假期，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫前同期的56.7%。

国内旅游市场正在有序复苏，由于近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游消费完全恢复尚需时日。清明节假期，全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故，未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件。

游客出游热情高涨，红色旅游持续升温。踏青游、近郊游、乡村游、自驾游等需求加速释放，中国旅游研究院调查显示，57.0%的游客参与踏青郊游，32.5%的游客体验游园赏花，自驾游客占比60.0%。红色旅游持续升温，各地组织开展“守护2021清明祭英烈”主题宣传教育活动，游客纷纷走进革命纪念馆瞻仰英烈，接受革命传统和爱国主义教育。江西井冈山、陕西延安和河北西柏坡等红色旅游景区受到游客青睐。不少红色游景区推出“红色主题游”+“历史人文游”+“秀美山水游”的组合线路，让游客既可以欣赏到红色旅游带来的人文情怀，也可以学习到不少历史人文，还可以在学习参观的同时体验生态之旅，旅游体验度大幅上升。

市场供给丰富，假日旅游品质提升。各地文化和旅游部门准备充分，市场供给及时响应了游客需求。旅游景区接待量、度假酒店和特色民宿入住率接近疫情前同期水平，局部地区出现“量价齐升”现象。博物馆、图书馆、美术馆、文化馆等接待游客增多，展览、话剧、诗会、音乐会、舞台剧等逐渐回归常态。

(责编：赵欣悦、杨光宇)