据新华社北京电 国际数据供应商路孚特公司日前发布的最新统计数据显示，今年第一季度，中国绿色债券发行规模超过美国。

路孚特数据显示，第一季度，中国发行了规模约157亿美元的绿色债券，为清洁和可再生能源项目融资，总金额约为去年同期的4倍，引领全球绿色债券销售热潮。

统计数据还显示，美国一季度发行了大约150亿美元绿色债券，同期全球绿色债券发行规模是去年的3倍。

路透社援引新加坡星展银行分析认为，绿色债券的繁荣很大程度上得益于中国率先有效控制疫情，经济企稳复苏。同时，中国制定的碳达峰、碳中和目标及相关政策也发挥了助推作用。

中国人民银行的数据显示，截至2020年末，中国绿色债券存量8132亿元人民币，居世界第二。中国绿色金融资产质量整体良好，绿色债券尚无违约案例。

(责编：赵欣悦、杨光宇)