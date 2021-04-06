本报北京电 （记者冉永平）华能海南昌江核电二期工程项目3月31日正式开工，这也是“十四五”时期开工的首个核电项目。该项目由中国华能集团有限公司控股，与中国核工业集团共同建造。

昌江核电二期项目位于海南昌江县海尾镇，规划建设2台120万千瓦核电机组，采用具有中国自主知识产权的“华龙一号”技术方案。项目预计总投资368.5亿元，建设周期60个月，计划于2026年底全部投运。项目建成后，每年可向海南省输送清洁电量180亿千瓦时。昌江核电二期在“华龙一号”示范工程首堆基础上，针对昌江厂址特点采取88项设计优化和改进，进一步提升了机组的安全性和经济性。

核电具有输出功率大、电源稳定可靠、清洁低碳等特点，昌江核电二期将为海南提供安全、清洁、高效的能源支撑和电力保障，对优化海南能源结构、实现碳达峰碳中和目标产生积极而深远的影响。

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