本报上海电 （沈文敏）在近日举行的首届全国优化中小企业发展环境论坛上，工信部中小企业发展促进中心发布《2020年度中小企业发展环境评估报告》，上海在36个参评城市中综合排名第一。

2020年，工信部首次在全国范围内开展中小企业发展环境评估，通过数据填报、企业问卷调查、统计数据查询、第三方穿行测试以及实地评估等多种方式，对市场环境、法治环境、融资环境、创新环境、政策环境进行综合评估。在全国4个直辖市、5个计划单列市和27个省会共36个参评城市中，上海综合排名第一，深圳、南京、广州、北京、杭州、厦门、成都、天津、宁波等城市位居前十名。

根据评估专家组反馈，上海市优势主要体现在：一是中小企业获得融资机会较多，政策性融资担保作用发挥明显；二是创业创新扶持力度较大、研发投入高；三是经济金融基础较好，市场主体活跃，人才吸引力较大，人力资源水平整体较高；四是政务服务效率和水平不断提升，物流基础设施完善，公路、铁路、航空和港口网络密集。

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