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“为人类探索认知宇宙作出贡献”

本报记者  杨  迅  殷新宇  刘军国  吕  强
2021年04月06日05:20 | 来源：人民网－人民日报
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　　世界最大的单口径射电望远镜——被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜（FAST）近日正式对全球科学界开放，各国科学家可以通过在线方式向中国国家天文台提交观测申请。外国媒体对此予以广泛关注，认为此举展现了中国与国际科学界合作共赢的精神，“中国天眼”对于促进人类探索认知宇宙将发挥更大效能。

　　俄罗斯卫星通讯社在报道中介绍，自2020年初验收启动以来，“中国天眼”运行稳定可靠，取得了不少重大突破。接受采访的多位俄罗斯科学家对“中国天眼”很感兴趣。俄远东联邦大学天体物理学家安东·科切尔金表示，“中国天眼”无疑将激发更多外国天体物理学家的兴趣，这是一个独一无二的工具。相信在它的帮助下，人类将获得许多重要发现。中国同行对外分配观测时间的提议，对全球科学家具有更为重要的意义。

　　俄罗斯列格努姆通讯社报道称，“中国天眼”综合性能全球领先，拓展了人类观察宇宙的边界，可以探测脉冲星，扩展观测样本数量。“中国天眼”向全世界天文学家发出邀约，体现出中国坚持合作的理念，表明了中国与各国共建美好未来的想法。报道说，中国正迎来射电天文发展的黄金时期，可以通过重大的科学发现，“为人类探索认知宇宙作出贡献”。

　　《日本经济新闻》报道称，中国向世界开放全球最大的单口径射电望远镜“中国天眼”令人瞩目。日本国立天文台教授小林秀行称，天文研究中必不可少的望远镜等设备往往规模庞大，中国扩大研究设施的开放，有利于推动国际研究和交流。建造“中国天眼”等世界顶尖研究设施，证明了中国科技实力的迅速提升。

　　“南非人”网站用速览的方式介绍了“中国天眼”相关信息。文章说，“中国天眼”的探测范围是天文观测的一大进步，这意味着科学家将能发现更多未知的宇宙现象。

　　土耳其阿纳多卢通讯社的报道指出，“中国天眼”向国际天文学家开放，向世界分享研究设施和稳定可靠的服务，促进了国际科技发展和人类文明进步。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月06日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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