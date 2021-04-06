本报北京4月5日电 （记者王珂、郑海鸥）记者5日从文化和旅游部获悉：综合各地文化和旅游部门、通信运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算，4月3日—5日清明节期间，全国国内旅游出游1.02亿人次，按可比口径同比增长144.6%，恢复至疫情前同期的94.5%。实现国内旅游收入271.68亿元，同比增长228.9%，恢复至疫情前同期的56.7%。

国内旅游市场正持续复苏，由于近程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减（免）票等原因，旅游消费完全恢复尚需时日。清明节期间，全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故，未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件。

游客出游热情高涨，红色旅游持续升温。踏青游、近郊游、乡村游、自驾游等需求加速释放，中国旅游研究院调查显示，57.0%的游客参与踏青郊游，32.5%的游客体验游园赏花，自驾游客占比60.0%。红色旅游持续升温，各地组织开展“守护2021清明祭英烈”主题宣传教育活动，游客纷纷走进革命纪念馆瞻仰英烈，接受革命传统和爱国主义教育。

市场供给丰富，旅游品质提升。各地文化和旅游部门准备充分，市场供给及时响应了游客需求。旅游景区接待量、度假酒店和特色民宿入住率接近疫情前同期水平，局部地区出现“量价齐升”现象。博物馆、图书馆、美术馆、文化馆等接待游客增多，展览、话剧、诗会、音乐会、舞台剧等逐渐回归常态。中国旅游研究院调查显示，93.4%的游客参加了文化休闲活动，群众对清明节期间文化休闲和旅游的综合满意度均为89.3分，达到了满意水平。

《 人民日报 》（ 2021年04月06日 11 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)