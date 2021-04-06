本报记者 方 圆

北国春回，万物生发。在黑龙江绥化市，由黑龙江省建投集团负责的阁山水库供水工程管线项目施工建设正如火如荼。项目建成后，不仅可以发电，还可以为附近城乡供水，发展农业灌溉面积143.84万亩。与此同时，海外项目也频频传来好消息，由省建投集团承建的援冈比亚上河区路桥项目，法托托大桥最近也胜利合龙。

一个个项目成功落地，背后是省建投集团全面深化改革战略的实施。“随着改革的深入，‘从市场中来、到市场中去’已经成为省建投集团最本质特征。”省建投集团董事会秘书、改革发展部总经理蔡智军介绍，2020年，集团实现利润总额5亿元，同比增长19%，年末在手合同订单767.5亿元，各项主要经济指标实现历史性突破。

在黑龙江，各级国资监管机构和国有企业始终把深化改革摆在重要位置，国资国企改革不断取得新突破。龙煤集团全面完成15项重点改革任务，实现职工家属区供电职能移交，涉及用户50.3万户；森工集团林业局完成政企、政事、企事和管办分开，确立了新的发展战略，以优异成绩通过国家重点国有林区改革验收；北大荒农垦集团全面完成政府行政职能移交……

“我们制定了《黑龙江省国企改革三年行动实施方案（2020—2022年）》，明确改革的任务书、时间表、路线图。”黑龙江省国资委党委书记、主任王智奎介绍，省国资委注重发挥国有企业在经济社会发展中的带动作用，从复工复产、保能源安全、稳定就业、加大投资、脱贫攻坚等方面率先行动、争做先锋，加强与金融机构合作，向省内18家银行推送61笔融资需求，拓宽企业复工复产融资渠道。

围绕国企改革三年行动，黑龙江省国资委不断积蓄人才力量，开展市场化选聘，释放吸引人才的强烈信号，初步形成了企业内部管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减的市场化运行机制。“相同职级，按照综合绩效考核后，工资差距可高达2.5倍。”蔡智军介绍，省建投集团实行工资总额预算和全员绩效管理机制，通过市场对标结果，建立健全差异化薪酬分配体系，拉开工资分配差距。587个中层管理岗位通过市场化选聘，有7名优秀干部充实到二级权属企业领导班子队伍当中，有108人在竞聘中没有“坐下来”。

在优化国有资本布局结构方面，黑龙江充分发挥省级产业投资集团的战略作用，加大对战略性新兴产业和高新技术产业的投资力度，累计完成投资43亿元，其中“两新”投资占七成。

与此同时，省国资委与省财政厅、人社厅等单位共同推进，地市和企业密切配合，全面完成国有企业退休人员社会化管理主体工作任务，退休人员165.98万人如期移交。全面完成国有企业家属区“三供一业”分离移交工作，累计分离移交供水90.06万户、供电105.43万户、供热80.13万户、供气17.91万户，物业管理82.73万户。

“2020年，全省地方国企实现利润22.40亿元，省国资委出资企业实现利润14.13亿元，13户出资企业实现盈利，占86.67%。”王智奎说，“今年，我们将继续深化国资国企改革，推动全省地方国有企业利润总额同比增长力争超过6%，为促进全省经济社会持续健康发展和龙江全面振兴作出更大贡献。”

《 人民日报 》（ 2021年04月06日 11 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)