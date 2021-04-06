本报广州4月5日电 （记者李刚）记者从日前在广州召开的广东省战略性产业集群联动协调推进工作部署视频会议上获悉：广东正式宣布建立以省长、制造强省建设领导小组组长为“总链长”的省领导定向联系负责20个战略性产业集群的“链长制”。

据介绍，广东“链长制”的六大工作任务包括指导建立和完善战略性产业集群“五个一”工作体系（一张产业集群龙头企业和“隐形冠军”企业表、一份产业集群重点项目清单、一套产业集群创新体系、一个产业集群政策工具包、一家产业集群战略咨询支撑机构），开展战略性产业集群运行情况调度工作等。

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《 人民日报 》（ 2021年04月06日 11 版）

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