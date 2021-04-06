本报合肥4月5日电 （记者田先进）近日，合肥本源量子计算科技有限责任公司和合肥晶合集成电路股份有限公司共建量子计算芯片联合实验室签约仪式在安徽合肥举行。

量子科技是新一轮科技革命和产业变革的前沿领域。安徽省委、省政府高度重视量子科技产业发展，将加快建设量子科技创新成果策源地和产业发展集聚区，形成量子科技产业创新链，打造“量子中心”。本源量子、晶合集成共建安徽省首个量子计算芯片领域联合实验室，将在极低温集成电路领域进行工艺合作开发以及工程流片验证，实现从芯片设计到封装测试全链条开发。联合实验室建设，将对量子计算芯片集成化发展、填补国内制造空白、加快应用落地具有重要推动作用。

《 人民日报 》（ 2021年04月06日 12 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)