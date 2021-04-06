张佳欣

原标题：发展中国家新兴技术应用影响未来网络竞争格局

当前，国际网络空间形势日益严峻，各国对网络空间的关注和研究与日俱增。

近日，美国国际战略研究中心（CSIS）官网发布了《2030年全球网络：发展中经济体和新兴技术》报告。报告认为，随着发展中国家在通信系统使用方面的决策，美中在第三方市场的技术竞争势必加剧。谁来设计、建设和运营支撑全球通信、金融和其他日常生活必不可少的功能系统至关重要。

在当今世界的大国博弈中，可以说，谁掌握了互联网，谁就把握住了时代主动权。该报告的作者认为：“下一个十年可能是决定性的。”

日本《日经亚洲评论》称，该报告及其建议反映了美国在全球通信网络方面日渐强硬的态度，这或对依赖中国市场的亚洲国家和公司带来挑战。但评论认为，虽然美国对中国数字通信技术的发展表示怀疑，但中国与世界在知识产权、资本市场、销售网络和其他体系上的大量重叠和联系难以断开。

发展中经济体将影响全球网络空间发展

在这份报告中，作者展望了2030年的世界愿景。

报告指出，到2030年，全球城市化程度得到提高：世界上70%的人口将居住在城市，其中亚洲和非洲的人口增长最快。全球网络将更加智能，“物联网”将涵盖5000亿台联网设备。全球网络的速度也会更快——网络容量增加125倍、延迟减少200倍。

当前，世界上近一半的人口无法接入互联网。随着更快的网络、更便宜的传感器和连接设备的激增，连接对现代经济来说更加重要。

报告认为，快速的城市化和人口增长将推动对数字基础设施的投资需求。国际电信联盟曾指出：“到2030年实现全人类宽带互联网连接的目标，首先面临的是基础设施投资的挑战。”报告分析了未来10年间发展中经济体将在全球通信网络中发挥的巨大作用，报告认为，全球网络空间的最大变化可能来自发展中经济体，其对网络通信系统的使用决策将影响世界上最大网络提供商的发展轨迹。

新兴通信技术弥合数字鸿沟

报告称，“中国连接世界的速度和范围让美国的政策制定者措手不及”。在当前正在进行的通信领域的竞争中，作为领先的下一代网络供应商，华为的崛起给美国人敲响了警钟。

报告认为，美国的政策制定者最近才开始将通信领域作为一个战略性行业看待，如果其早些且更认真地对待该领域发展的重要影响，那么今天美国的通信领域格局将截然不同。美国必须从今天开始，规划网络世界的未来，同时要考虑到建设过程中对环境造成的影响、所需的成本以及技术和政策方面的复杂性。

报告提到了5种值得关注的、可驱动未来网络发展的新兴通信技术。例如，开放式无线接入网（Open RAN），其软件和关键组件让运营商可以混合使用来自不同供应商的设备；低地球轨道（LEO）卫星可协助国家向农村提供高速度、低延迟的宽带接入；“智慧城市”系统可改善交通、公共服务和安全；光子学的进步可造出速度成倍增长、容量更大、能效更高的网络；高空平台可填补偏远崎岖的网络连接空白。

对美国应对竞争提出4点建议

报告还为美国开发部署有前景的技术，应对未来竞争提出了4点建议。

首先，美国应阐明其2030年全球连通愿景，如何惠及美国中产阶级、与国家合作并吸引发展中国家。

其次，还应当通过国内投资、创建联合的“加速器”基金、与特定区域市场合作等方式发展上述新兴技术。

此外，也可通过扩大对发展中经济体的市场融资，为数字基础设施建设调集更多资源，或增强对合作国和发展中国家的技术援助；同时通过推广高标准“智慧城市”模式等方式扩展新市场。

报告还指出，以上行动侧重于关注新兴通信技术和发展中经济体，然而这只是开始，之后应当逐渐延展到建立国家数据隐私框架、减少跨境数据流动障碍、鼓励移民等。

(责编：赵超、吕骞)